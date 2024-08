- Taxes régionales réduites pour de nombreux automobilistes en Bavière

Conducteurs de Kronach se targuent du meilleur dossier d'assurance en Bavière, tandis que ceux d'Augsbourg sont responsables des dommages les plus importants. L'Association générale des assureurs allemands (GDV) a réévalué cela dans tous les districts d'immatriculation et les a réaffectés pour l'assurance automobile. Plus de 1,7 million de conducteurs en Bavière peuvent s'attendre à une classification plus avantageuse en assurance responsabilité civile.

Dans le classement national, la Bavière a fait des progrès considérables : "Vingt-quatre districts et environ un quart de tous les conducteurs ont reçu une classification plus favorable", déclare Anja Käfer-Rohrbach, directrice générale adjointe du GDV. Malheureusement, huit districts et 300 000 conducteurs passent dans des classes régionales plus élevées et donc plus coûteuses.

Les conducteurs prudents résident à Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Coburg-Land, Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab, Dingolfing-Landau et Main-Spessart : ils appartiennent à la classe régionale favorable 3. À l'inverse, les conducteurs de Kempten et des trois grandes villes de Munich, Nuremberg et Augsburg doivent souscrire à des tarifs plus élevés de la classe régionale 11. Il y a également tendance à avoir des accidents avec des véhicules immatriculés à Schweinfurt, Bayreuth, Hof, Fürth, Schwabach, Amberg, Passau, Ingolstadt et Kaufbeuren : ils sont classés en classe régionale 10.

Classes plus élevées en assurance tous risques

Contrairement à l'assurance responsabilité civile, de nombreux districts d'immatriculation en Bavière sont promus en assurance tous risques. Cela est généralement dû à des grêles régionales qui ont causé des dommages importants aux voitures l'année dernière. Parmi les 6,3 millions d'assurés tous risques, 1,4 million sont affectés à des classes régionales plus élevées, mais seulement 100 000 recevront de meilleures évaluations à l'avenir. Selon le GDV, Garmisch-Partenkirchen a le plus haut taux de sinistralité en assurance tous risques au-dessus de la moyenne nationale, et Ostallgäu pour les dommages partiels. Les assureurs peuvent utiliser les statistiques régionales pour les nouveaux contrats dès maintenant et pour les contrats existants à partir de l'année d'assurance suivante.

