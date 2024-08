Taux très élevés de maladies respiratoires en Allemagne pendant la saison estivale

Des millions de ménages toussent et éternuent actuellement - même en été. Les calculs de l'Institut Robert Koch (RKI) montrent que le nombre d'infections respiratoires aiguës ces dernières semaines est plus élevé qu'il ne l'a jamais été à cette période de l'année depuis le lancement du portail GrippeWeb en 2011.

Les citoyens peuvent signaler directement sur GrippeWeb s'ils ont eu une infection respiratoire la semaine précédente. Selon le RKI, environ 3,3 millions d'infections respiratoires aiguës ont été estimées dans la population pour la semaine du 29 juillet au 4 août.

Bien que le nombre d'infections nouvelles estimées ait légèrement diminué par rapport à la semaine précédente, dans l'ensemble, GrippeWeb montre seulement une diminution relativement faible des infections respiratoires depuis l'hiver. En années précédentes, il y avait généralement beaucoup moins de personnes atteintes de toux, de rhumes et de maux de gorge pendant les mois chauds.

Selon le RKI, les rhinovirus et les coronavirus sont principalement responsables. Les coronavirus ont été principalement détectés chez les patients de plus de 15 ans, tandis que les rhinovirus ont été trouvés dans presque tous les groupes d'âge. Le Covid-19 a été principalement détecté chez les personnes âgées avec des infections respiratoires aiguës graves, en particulier celles de plus de 80 ans. Les virus de la grippe et RS ne jouent actuellement aucun rôle. Le nombre d'infections respiratoires aiguës graves est à un niveau bas.

Le RKI indique que les vacances d'été peuvent avoir un impact à la fois sur les infections et les systèmes de surveillance.

