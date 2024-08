- Taux élevés de maladie en Saxe - nombreuses infections respiratoires

Absentéisme des employés en Saxe atteint un pic historique au premier semestre 2024

L'absentéisme des employés en Saxe a atteint un nouveau record au premier semestre 2024, selon un communiqué de DAK-Gesundheit, qui a rapporté un taux de 6 %, en hausse par rapport aux 5,9 % de la même période de l'année précédente, et supérieur à la moyenne nationale de 5,7 %. Une analyse de l'assurance maladie a montré que les membres employés DAK dans l'État avaient en moyenne 10,9 jours d'arrêt de travail, avec au moins la moitié ayant été absents au moins une fois. Ces données ont été dérivées d'environ 50 000 membres employés DAK dans l'État libre.

Problèmes de santé mentale les plus courants

Les problèmes de santé mentale, notamment la dépression et les troubles d'ajustement, ont représenté environ 178 jours d'arrêt de travail pour 100 personnes assurées, en hausse par rapport aux 149 jours du premier semestre de l'année précédente. "La poursuite de l'augmentation de l'absentéisme due aux problèmes de santé mentale est alarmante", a déclaré le responsable régional de DAK, Stefan Wandel. "Les employés de Saxe continuent de faire face à la pression en ces temps de guerre et de crise." Les employeurs doivent se concentrer sur le stress et les pressions potentielles et s'engager davantage avec la santé mentale de leur personnel.

Selon l'analyse de DAK, en moyenne, 60 employés sur 1 000 étaient absents chaque jour de janvier à juin. Les problèmes respiratoires tels que les toux, les rhumes et les infections grippales ont été la principale cause d'absentéisme, avec 213 jours pour 100 personnes assurées. Les troubles musculosquelettiques tels que les maux de dos ont représenté environ 197 jours d'arrêt de travail, et les blessures 109.

Haut taux d'absentéisme en raison de la "grippe d'été" en juin

Barmer a signalé des absences inhabituellement élevées dues à des infections respiratoires, des rhumes ordinaires à la bronchite, en juin. Cependant, selon l'analyse de l'assurance maladie, la Saxe a été moins touchée par la "grippe d'été" par rapport aux autres États fédéraux, avec 148 à 114 cas pour 10 000 personnes assurées. Depuis la deuxième dernière semaine de juin, il y a eu une légère tendance à la baisse. Alors que les infections graves et mineures ont représenté 86 à 90 % de tous les absences, les infections

