- Taux d'inflation le plus bas observé depuis les chiffres d'avril 2021

L'inflation en Rhénanie-Palatinat a atteint son niveau le plus bas en plus de trois ans en août, selon l'Office statistique d'État de Bad Ems. Ce mois-ci, le taux d'inflation a été enregistré à 2,1 %, le plus bas depuis avril 2021. Le taux était de 2,6 % en juin.

Les prix de l'énergie ont joué un rôle important dans la réduction de l'inflation en août, selon les analystes. Le prix des produits pétroliers a diminué de 8 % par rapport à l'année précédente. Cette baisse est probablement due à une amélioration des prix du pétrole brut et à un euro solide par rapport au dollar américain, selon le communiqué. Les consommateurs ont réussi à économiser 5,3 % sur leurs factures d'électricité par rapport à l'année dernière. Cependant, le coût du chauffage urbain a augmenté considérablement de 35,8 %.

Les prix des denrées alimentaires étaient 2 % plus élevés qu'il y a un an en août. En particulier, il y a eu une augmentation significative de 17,8 % des huiles et des graisses comestibles. Les analystes attribuent cette augmentation aux importantes hausses de prix de l'huile d'olive en raison de pertes de récoltes en Europe du Sud. Le taux d'inflation sous-jacent, qui ne tient pas compte des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, a légèrement diminué en août. Il s'est établi à 2,8 %, en baisse par rapport à 3,1 % en juillet.

La baisse des prix de l'énergie, notamment des produits pétroliers et des factures d'électricité, a contribué de manière significative à la réduction de l'inflation en août. despite this, food prices experienced a 2% increase, primarily due to a substantial 17.8% rise in edible oil and fats, attributable to crop failures and price hikes in olive oil.

Lire aussi: