Tatra T87 figurant dans l'histoire des véhicules - navigation sur les routes le long des lignes électriques.

Si vous pensez aux véhicules anciens d'avant-guerre, vous imaginez souvent des structures fragiles en forme de nez. Des voitures qui peinent à se déplacer. Mais vous n'avez probablement pas encore rencontré la Tatra T87. NTV.de a décidé de l'emmener pour un tour.

Là, elle se tient, de sa couleur noire foncée, la Tatra T87. Elle a fait ses débuts il y a déjà loin, en 1937, ce qui en fait un véritable anachronisme par rapport à la production automobile moderne, ou du moins le croit-on. Pour parler de ces véhicules mentionnés plus tôt : la société qui les a construits était la Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft, établie dans la région frontalière de Moravie-Silésie alors germanophone, aujourd'hui connue sous le nom de Kopřivnice.

Après des changements significatifs dans le monde et la région en 1918, l'ancienne société, qui produisait des véhicules de passagers et commerciaux depuis la fin des années 1910, a fusionné avec la Prague Ringhoffer AG. Cette union a donné naissance au nom Tatra (Ringhoffer-Tatra AG).

Mais ce qui est encore plus intrigant, c'est l'implication de l'ingénieur autrichien Hans Ledwinka avec Tatra à l'époque. Connu pour son amitié avec Ferdinand Porsche, on dit que ce dernier aurait puisé certaines idées chez Ledwinka, notamment les moteurs refroidis à l'air avec une conception plate, en boîte, à l'arrière, similaire à celle de la Coccinelle. Le plan ? La KdF-Wagen.

Revenons-en à la Tatra T87. Face à ce véhicule aérodynamique, on est presque pris de court, pensant : "Il est difficile de croire que cette voiture a été conduite dans les années 1930." Et pourtant, oui. Un modèle de série avec plus de 3000 exemplaires produits. Cependant, la T87 a un aspect un peu inquiétant avec son étrange ailette arrière. L'ingénieur Erich Übelacker a conçu la Tatra en pensant à l'aérodynamique, atteignant 160 km/h avec sa puissance moteur étroite.

La Tatra T87 semble presque juvénile

Mais ce qui est encore plus captivant, c'est l'intérieur. Si ce n'était l'écriture un peu ornementée sur les cadrans des instruments élégants, on pourrait facilement prendre cette grande voiture de tourisme pour un modèle de 25 ans plus âgé. Mais l'observation est une chose, et NTV.de a vraiment mis la Tatra T87 à l'épreuve. Il est toujours agréable quand de grands musées automobiles comme le PS.Speicher à Einbeck conservent certains de leurs véhicules en état de marche et les utilisent pour de telles productions. Cela permet de décrire la Tatra non seulement en termes de style, mais aussi de performances.

À propos de performances, c'est un mot approprié. À l'arrière de ce véhicule futuriste de 4,74 mètres de long, un moteur huit cylindres en ligne de 3 litres, équipé de - surprise ! - refroidissement à air et une culasse en aluminium légère, rugit après avoir appuyé sur le bouton de démarrage blanc. La quantité exacte de couple que cette source de puissance, équipée de soupapes pendantes et de culbuteurs, peut générer est inconnue, mais la puissance maximale de 75 ch (les modèles tardifs atteignaient 95 ch) est atteinte sous 4000 tr/min, ce qui suggère un certain contrôle. Alors, en route. Ce 1,4-tonne est étonnamment facile à gérer pour les conducteurs modernes, bien qu'accoutumés aux véhicules classiques. La boîte de vitesses manuelle à quatre rapports est relativement simple à utiliser. Un peu de dextérité est nécessaire, cependant.

Mais une fois que l'huile est chaude, les vitesses s'enclenchent en douceur. Et le huit cylindres pousse vigoureusement depuis en dessous. On ne va peut-être pas à une vitesse folle, mais la Tatra aurait été une véritable prouesse technique pour son époque. Et même sa dynamique de conduite en virage est impressionnante, dépassant largement ce que l'on pouvait attendre d'un véhicule d'avant-guerre. La plupart des voitures de cette époque exigeaient une concentration totale même à 80 km/h, mais pas celle-ci. Ce relique à essieu oscillant arrière danse gracieusement sur les routes tranquilles autour d'Einbeck. Bien sûr, il y a un peu de jeu de direction en position centrale.

Mais le meilleur moyen de l'apprécier est de monter à l'arrière. C'est choquant de voir combien d'espace la Tatra offre aux passagers arrière. Comment ont-ils réussi cette conception à l'époque, un sujet que nous discutons encore aujourd'hui ? Il n'y avait pas de considérations de sécurité à prendre en compte, et pas besoin d'espace pour les assistants techniques. Et la tunnel de transmission est éliminé en raison du moteur arrière, et l'empattement est généreux, avec 2,85 mètres, offrant beaucoup d'espace.

Tatra : une classique rare aujourd'hui

Se détendre dans le siège arrière luxueux, écouter le distinctive moteur huit cylindres, tandis que le conducteur s'occupe des commandes - quelle idée délicieuse ! Mais il est aussi amusant de saisir le grand volant et de conduire la grande Tatra. Il suffit d'être prudent avec la pédale de frein. Appuyez doucement ou la limousine peut devenir instable plus vite que vous ne le souhaitez. Mais le voyage se termine trop tôt. Il est satisfaisant d'avoir ramené la Tatra T87 en toute sécurité au dépôt.

Le public peut parfois admirer cette rare Tatra à Einbeck, debout aux côtés de centaines d'autres expositions au célèbre PS.Speicher. Ou peut-être préférez-vous en posséder une ? De temps en temps, la T87 peut être trouvée sur des places de marché en ligne spécialisées. Les prix pour ces modèles atteignent maintenant environ un quart de million d'euros. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Pas seulement Ferrari, Mercedes ou Porsche produisent des voitures de rêve coûteuses. Parfois, l'objet de désir peut être une prouesse technique peu connue d'Europe de l'Est.

