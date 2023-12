Tatjana Maria profite d'un parcours de rêve à Wimbledon, 15 mois après la naissance de son deuxième enfant.

En effet, sa fille Charlotte, âgée de huit ans, est une star du tennis en herbe qui s'entraîne tous les matins. Plus tard dans la journée, Maria montera elle-même sur les courts, ce qui, mardi, lui a permis de remporter la plus grande victoire de sa carrière et de se qualifier pour les demi-finales de Wimbledon.

En s'imposant 4-6 6-2 7-5 face à son compatriote allemand Jule Niemeier, Maria, 34 ans, a poursuivi son parcours remarquable à SW19, 15 mois après la naissance de sa deuxième fille, Cecilia.

"C'est un rêve", a-t-elle déclaré lors de son interview sur le court, "un rêve de vivre cela avec ma famille, avec mes deux petites filles. Il y a un an, je venais d'accoucher".

Avant le tournoi de Wimbledon de cette année, Maria n'avait jamais dépassé le troisième tour d'un tournoi du grand chelem en 34 tentatives. Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait admis avoir "la chair de poule partout" alors qu'elle absorbait les applaudissements du court n° 1, où elle a remporté sa victoire mardi.

Mais alors qu'elle se prépare pour sa demi-finale contre la Tunisienne Ons Jabeur, il y a peu de chances que Maria change sa routine quotidienne en jonglant avec le tennis et la maternité.

"Je suis en demi-finale de Wimbledon et c'est fou, mais je suis toujours une mère, et après cela, j'irai voir mes enfants et je ferai la même chose que tous les jours", a-t-elle déclaré aux journalistes.

"Je changerai les Pampers, je ferai tout comme d'habitude. J'essaie de faire en sorte que les choses restent normales autant que possible. C'est ce qui me rend la plus fière : être une mère".

Maria est devenue la sixième femme de l'ère ouverte à atteindre le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem après son 34e anniversaire, suivant les traces de Venus et Serena Williams, Martina Navratilova, Chris Evert et Billie Jean King.

Son parcours pour y parvenir n'a pas été simple. Quatre de ses cinq matches à Wimbledon ont été disputés en trois sets et elle a dû sauver des balles de match contre Jelena Ostapenko au quatrième tour.

Mais Maria a montré que la lutte et le combat sur le terrain sont dans sa nature. Elle l'a prouvé une fois de plus contre Niemeier, 22 ans, en rebondissant après avoir perdu le premier set pour remporter le deuxième, puis en se remettant d'un break de retard pour gagner le troisième.

"C'est un peu ma vie pour montrer à tout le monde que je suis toujours là, que je suis une battante, que je continue à avancer et que je continue à rêver", a déclaré Maria. "C'est ce que je veux montrer à mes enfants.

Face à Niemeier, elle a frustré son adversaire avec des coups slicés du coup droit et du revers.

Elle a trouvé son rythme dans la deuxième manche et a réussi à faire le break à 2-1 et 5-2, égalisant le match avec une volée de coup droit gagnante après que Niemeier ait été forcée de jouer un coup entre les jambes depuis l'arrière du court.

Niemeier, qui participe à son deuxième tournoi du Grand Chelem mais qui est classée six places devant Maria en tant que numéro 97 mondial, a semblé prendre le contrôle du match avec un break dans le troisième set, mais elle a manqué de constance.

Elle a terminé le match avec 11 doubles fautes - toutes commises dans les deux premiers sets - et 49 fautes directes contre 34 pour Maria. Le public a d'ailleurs répondu par une ovation lorsque Maria a remporté la première de ses deux balles de match dans le troisième set.

"Je suis heureuse d'avoir pu le faire, même lorsque j'étais menée 4-2 dans le troisième set", a-t-elle déclaré. "J'ai continué à me battre.

Maria a modifié son style de jeu peu orthodoxe, qui implique beaucoup d'effets et de slices, l'année dernière après que son entraîneur, son mari Charles, lui a suggéré de passer uniquement à un revers à une main - un changement inhabituel pour une joueuse à un stade aussi avancé de sa carrière.

Mais malgré le risque, Maria affirme que ce coup est devenu "super important" dans son jeu.

"Au début, ce n'est pas facile parce qu'il faut avoir confiance, il faut jouer le coup, il faut avoir confiance dans le coup", dit-elle. "J'ai continué et ça va de mieux en mieux.

Le changement, que ce soit dans le tennis ou dans la vie, convient manifestement à Maria. Elle a remporté son deuxième titre WTA à Bogota, en Colombie, en avril, et réalise actuellement son meilleur parcours dans un tournoi du Grand Chelem.

"Il y a un an, j'ai donné naissance à ma deuxième fille, et si quelqu'un me disait qu'un an plus tard, vous êtes en demi-finale de Wimbledon, c'est fou", a-t-elle déclaré.

Elle continuera néanmoins à emmener Charlotte à l'entraînement chaque matin, car sa fille semble apprécier l'expérience de Wimbledon autant que sa mère.

"Charlotte est heureuse de pouvoir rester deux jours de plus à la crèche", dit Maria en riant.

"Elle a compris que c'était quelque chose de très spécial, alors si je la vois après un match, elle se précipite dans mes bras et elle est très fière de moi.

