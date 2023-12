Taraji P. Henson explique pourquoi elle a envisagé d'abandonner son métier d'actrice.

Lors d'une récente interview avec Gayle King sur la radio SiriusXM pour promouvoir la version cinématographique de la comédie musicale "La couleur pourpre" dans laquelle Henson joue, elle a fondu en larmes en parlant de sa carrière.

Mme Henson, qui a été nommée à l'Oscar du meilleur second rôle pour son rôle dans "L'étrange affaire Benjamin Button", a déclaré que les gens lui avaient dit : "Vous travaillez beaucoup".

"Je suis obligée de le faire", a expliqué Mme Henson.

"Les maths ne sont pas des maths", a-t-elle ajouté. "Et quand vous commencez à travailler beaucoup, vous avez une équipe. Les grosses factures viennent avec ce que nous faisons. On ne fait pas ça tout seul.

Lorsque vous entendez quelqu'un dire : "Untel a gagné 10 millions de dollars", cela n'est pas arrivé sur son compte", poursuit-elle.

"L'oncle Sam reçoit 50 % de la somme gagnée. Maintenant, j'ai 5 millions de dollars", a-t-elle ajouté. "Votre équipe reçoit 30 % de ce que vous avez gagné, sans tenir compte de ce que l'oncle Sam a pris. Faites le calcul.

Tout cela l'a rendue émotive.

"Je ne suis qu'un être humain et il semble qu'à chaque fois que je fais quelque chose et que je brise un nouveau plafond de verre, quand vient le moment de renégocier, je me retrouve à nouveau en bas de l'échelle, comme si je n'avais jamais fait ce que je venais de faire", a déclaré Mme Henson. "Et je suis tout simplement fatiguée.

Elle a ajouté : "Cette industrie, si vous la laissez faire, vous volera votre âme, mais je refuse que cela se produise".

Le film "La couleur pourpre" sort en salles le jour de Noël. Mme Henson y incarne la chanteuse Shug Avery.

