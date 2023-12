Taraji P. Henson a raison au sujet de l'écart de rémunération des femmes noires

Note de la rédaction : Sophia A. Nelson est journaliste et auteur du livre "Black Woman Redefined : Dispelling Myths and Discovering Fulfillment in the Age of Michelle Obama". Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les siennes. Lire d'autres avis sur CNN.

Sophia A. Nelson.

L'actrice Taraji P. Henson, nommée aux Oscars, incarne Shug Avery, une chanteuse de jazz irrépressible à l'esprit indomptable. Lors d'une récente rencontre avec Gayle King et des acteurs du film, Taraji P. Henson a fondu en larmes en décrivant son angoisse d'avoir été sous-payée au cours de sa carrière d'actrice noire à Hollywood, qui a duré plusieurs décennies. Elle a déclaré que les disparités salariales l'avaient même amenée à envisager d'arrêter de jouer.

Le cri du cœur de Mme Henson a trouvé un écho auprès d'autres acteurs noirs et fait écho à des remarques que d'autres ont faites au fil des ans. Viola Davis, l'une des actrices les plus accomplies d'Hollywood avec un rare EGOT à son actif, a fait la une des journaux en déclarant en 2018 que les actrices de couleur gagnaient "peut-être un dixième" de ce que gagnent les actrices blanches dans l'industrie.

Ses remarques ont également touché une corde sensible chez moi, une femme noire qui ne travaille pas à Hollywood, mais qui sait de première main que l'écart de rémunération racial continue de s'étendre loin, large et profond. C'est également ce que montrent les données : Une étude récente de l'American Association of University Women intitulée " Black Women and the Pay Gap" (Les femmes noires et l'écart de rémunération) a révélé qu'en moyenne, les femmes noires étaient payées 64 % de ce que les hommes blancs non hispaniques gagnaient en 2021. Selon l'étude, les Latinas et les femmes autochtones sont également confrontées à des écarts de rémunération beaucoup plus importants en raison des effets combinés du racisme et du sexisme.

Je connais les disparités salariales non seulement par la recherche, mais aussi par mon expérience vécue. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté la profession d'avocat en 2008 et n'ai jamais regardé en arrière. Travailler à mon compte en tant que consultante a été difficile, mais le fait d'être mon propre patron m'a permis de me concentrer sur mon travail plutôt que d'être confrontée à des politiques de bureau ennuyeuses et à des microagressions liées à la race et au sexe.

Que je travaille dans le service public ou dans un cabinet d'avocats privé de luxe, mon salaire était toujours inférieur, même si mon expérience ou mes références étaient supérieures. Et chaque fois que les femmes ou les minorités demandaient la transparence en matière de rémunération, les hommes qui dirigent ces institutions s'y opposaient encore plus vigoureusement.

C'est une histoire vraie : J'ai perdu un emploi au début de ma carrière parce que j'ai découvert des disparités salariales flagrantes entre moi, en tant qu'avocate, et un homme blanc ayant abandonné ses études, et un autre n'ayant qu'une licence. Lorsque j'ai demandé à mon patron, qui était alors un homme, une augmentation sur la base de mon travail et de mes qualifications, j'ai été licenciée une semaine plus tard. On vous qualifie de "difficile" si vous refusez de vous taire et d'accepter avec gratitude tout ce qu'on vous lance.

C'est pourquoi l'angoisse de Mme Henson à ce sujet est tout à fait pertinente : elle illustre ce que le fait d'être sous-payée entraîne pour le bien-être émotionnel des femmes noires. Cela s'apparente au préjudice que nous subissons lorsque nous faisons le dur travail d'obtenir une éducation et que nous sommes confrontées à des obstacles tout aussi difficiles à surmonter. Ou lorsque nous remportons des prix pour notre travail, mais que nous ne sommes toujours pas jugées suffisamment bonnes pour être rémunérées au même titre que nos collègues blancs.

Quelle est donc la voie à suivre ? Je pense que cela commence par des femmes noires très en vue comme Henson, qui dénoncent haut et fort cette disparité : "Je suis tout simplement fatiguée de travailler si dur, d'être gracieuse dans ce que je fais et d'être payée pour une fraction du coût", a déclaré Henson à Gayle King sur SiriusXM. "Je suis fatiguée d'entendre mes sœurs dire la même chose encore et encore. On se lasse. J'entends les gens dire : 'Tu travailles beaucoup'. Eh bien, je suis obligée de le faire. Les maths ne sont pas des maths". ("La couleur pourpre" a été distribuée par Warner Bros. qui, comme CNN, appartient à Warner Bros. Discovery).

Par ailleurs, j'aimerais que davantage de femmes blanches de renom, qu'il s'agisse d'actrices, d'avocates, de cadres d'entreprise ou d'universitaires, se solidarisent avec leurs consœurs noires et brunes qui gravissent les échelons de la réussite financière et professionnelle. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité et l'allié.

Sheryl Sandberg est l'auteure du best-seller mondial "Lean In", qui exhorte les femmes à prendre l'initiative et à s'élever, un conseil qui n'a pas grand-chose à voir avec les femmes de couleur confrontées à des obstacles plus importants dans les entreprises américaines, mais elle n'est qu'un exemple parmi d'autres. Bien entendu, il n'incombe pas seulement aux femmes blanches de s'attaquer à la disparité ; les hommes blancs et les hommes de couleur doivent la voir et s'efforcer d'y remédier également.

Les dirigeants d'entreprise blancs semblent ne pas nous voir. Et en grande partie, c'est parce que nous y sommes sous-représentés, ce qui crée une sorte de cercle vicieux. Dans le classement Fortune 500, à l'heure actuelle, à peine 10 % des PDG sont des femmes. Deux seulement sont des femmes noires.

Les femmes noires n'occupent pas de postes prestigieux en haut de l'échelle de l'entreprise et ne gagnent pas des salaires mirobolants - et l'écart de rémunération entraîne un écart de richesse. Selon l'Urban Institute, les femmes noires sont confrontées à un écart de richesse de 90 %, et l'écart de rémunération est à l'origine des deux tiers de ce fossé. Le groupe de réflexion affirme que les femmes noires perdent plus de 900 000 dollars sur une carrière de 40 ans à cause de cet écart de rémunération.

Le fait d'être moins bien payées fait qu'il est plus difficile pour les femmes noires de sortir de la pauvreté générationnelle, ce qui peut entraîner un manque d'opportunités en matière d'éducation, des difficultés à réaliser le rêve de l'accession à la propriété et une baisse de l'estime de soi.

Tout cela, à son tour, peut alimenter un sentiment de désespoir croissant, que l'on soit une mère ouvrière luttant pour mettre de la nourriture sur la table ou une star hollywoodienne comme Taraji Henson, qui a tout à fait raison de dire qu'à ce stade de sa carrière - comme beaucoup d'entre nous qui ont été sous-payés pendant des années - elle devrait être payée à sa juste valeur.

