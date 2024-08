- Tapsoba espère que Tah restera avec Bayer comme un grand frère.

Edmond Tapsoba de Bayer 04 Leverkusen, champions d'Allemagne, espère que son coéquipier Jonathan Tah restera dans le club. Il est très important que le footballeur, qui est courtisé par le FC Bayern Munich, reste à Bayer, a déclaré Tapsoba à "Kicker".

Il y a eu récemment des rumeurs persistantes concernant un transfert de Tah vers le Bayern. Le joueur de 28 ans a encore un contrat avec l'équipe de l'entraîneur Xabi Alonso jusqu'à l'été 2025.

Tapsoba: "Notre récupérateur"

Tah joue un rôle très spécial à Leverkusen, selon Tapsoba : "Sur et en dehors du terrain. Et il a très bien joué la saison dernière, surtout en défense. Je dis toujours : c'est notre récupérateur, notre récupérateur. Il récupère tous les ballons pendant le match."

Tapsoba a rejoint Leverkusen au début de 2020. Le défenseur a une relation spéciale avec Tah. "Au fil des ans ici à Bayer, Jona est devenu comme un grand frère pour moi", a déclaré le joueur de 25 ans.

Après son transfert à Bayer, Tapsoba a immédiatement établi la relation la plus proche avec Tah, a-t-il expliqué. "Peut-être aussi parce qu'il parlait français avec moi. Et il était immédiatement plus proche de moi parce que l'un de ses parents vient de la Côte d'Ivoire", a déclaré Tapsoba.

Tapsoba a mentionné que Tah joue un rôle essentiel à la fois sur et en dehors du terrain pour Leverkusen, récupérant tous les ballons pendant les matches. Malgré les rumeurs de transfert de Tah vers le FC Bayern Munich, Tah a encore un contrat avec Leverkusen jusqu'en 2025, ce qui sert de "autre" scénario potentiel pour son avenir dans le club.

Lire aussi: