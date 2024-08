- Tango, larmes, tempérament, le savon royal appelé Máxima

Steifer Hollander Rencontre Fille de Feu Argentine: Elle Se Moque de Lui pour Ne Pas Danser. Il S'emporte Contre Elle pour Prendre des Photos. Le Début d'une Histoire d'Amour - Comme un Roman à Dix Sous. C'est Ainsi que Cela Devait Être Lorsque le Prince Héritier Willem-Alexander a Rencontré Máxima Zorreguieta à Séville en Espagne en 1999. L'Étincelle S'est Allumée. Le Reste Est de l'Histoire. Le Couple S'est Marié en 2002 et a eu Trois Filles. Depuis 2013, Willem-Alexander Est Roi.

Il N'était Pas Étonnant que Cette Histoire Devienne une Série. Aux Pays-Bas, "Máxima" a été un Grand Succès, Battant les Records d'Audience. À partir du 17 Août, Elle Sera Disponible en Streaming sur RTL+.

C'est l'une des Séries les Plus Coûteuses sur le Service de Streaming Videoland des Pays-Bas, Tournée aux Emplacements Originaux en Argentine, en Espagne, à New York et aux Pays-Bas - avec un Casting Ensemblier. L'Actrice Argentine Delfina Chaves Incarne Máxima, tandis que l'Acteur Néerlandais Martijn Lakemeier est Willem-Alexander. Le Père du Prince Héritier, le Prince Claus, est Interprété par l'Acteur Allemand Sebastian Koch ("La Vie des Autres").

Drama et Réalité Épaisse

"Máxima" Raconte l'Histoire de la Jeune Argentine jusqu'à Son Engagement en 2001 avec Willem-Alexander. Basée sur la Biographie Best-seller de l'Auteur Néerlandais Marcia Luyten, Elle Dramatise et Épaisse les Événements Réels, Comme Netflix a Fait avec "The Crown". Mais la Vraie Histoire Est Assez Intenses. Le Couple a Dû Surmonter de Significatifs Obstacles.

Ce N'est Pas Juste une Histoire d'un Prince et d'une Fille du Peuple. C'est Aussi l'Histoire d'une Jeune Femme qui Commence Sa Carrière dans une Banque à New York, Qui Doit y Renoncer pour Devenir Seule une Épouse, dans un Pays Froid et Humide Inconnu par la Mer du Nord.

Mais le Plus Grand Obstacle Est le Père de la Mariée. Jorge Zorreguieta Était Secrétaire d'État pendant la Dictature Militaire en Argentine dans les Années 70 et 80, Ce Qui Fait de Lui un Complice d'un Règime Meurtrier. Il y a eu une Grande Indignation parmi les Citoyens et les Politiques des Pays-Bas. Le Futur Chef d'État Devrait-il Se Lier à un Homme Pareil?

Série Royale, Leçon d'Histoire et Drame Politique

La Série Explore Aussi la Question: Trône ou Amour? De Nombreux Flashbacks Montent l'Enfance et la Jeunesse de Máxima en Argentine, où Elle Était la Favorite de Son Père et Lui Restait Fidèle.

"Máxima" N'est Pas Juste une Série Royale, Mais Aussi une Leçon d'Histoire et un Drame Politique - avec une Dose Saine de Sexe. Certains

