- "Talahons": des types tendance ou un cliché raciste?

Jeunes hommes, souvent d'origine migratoire, arborent des vêtements de luxe contrefaits et déambulent dans le centre-ville avec des bananes, des pantalons de sport et des chaînes en or. Certains proviennent avec des opinions dépassées sur les femmes. C'est le stéréotype. Les fameuses "Talahons" font actuellement sensation et suscitent parfois des discussions racistes sur la migration et la culture jeunesse sur les réseaux sociaux.

Maintenant, le terme est nommé "Mot de l'année jeunesse" et attire encore plus l'attention. Qu'est-ce qu'il y a exactement derrière lui - et pourquoi le mot peut-il être problématique?

D'après la maison d'édition Langenscheidt, qui couronne chaque année un mot de jeunesse, le terme viendrait de l'arabe. "Tahal lahon" signifie "viens ici" et serait utilisé pour des personnes ayant des caractéristiques ou un comportement stéréotypés.

Sur TikTok ou Instagram, surtout les jeunes se mettent en scène en tant que soi-disant Talahon typique, par exemple avec une casquette Gucci et les côtés rasés ("côtés à zéro"). D'autres publications décrivent leurs opinions sur les femmes, comme ne pas laisser leur petite amie aller seule à la piscine.

Ces publications sont souvent accompagnées de la chanson "TA3AL LAHON" du rappeur Hassan. Il a publié la chanson ("Je vais te poignarder, je suis le patron") en 2022, le clip musique indiquant que les paroles sont fictives et le vidéo est à des fins de divertissement uniquement. Maintenant, la chanson devient virale sur les réseaux sociaux.

Sans s'arrêter là, un magasin Edeka en Basse-Saxe avait même installé une étagère marquée "Talahon", contenant des produits tendance comme des sodas ou des barres chocolatées également trouvés dans les distributeurs automatiques. Cependant, en raison de discussions controversées sur le terme, le magasin a décidé de retirer l'enseigne au-dessus de l'étagère.

Expert: "Il n'y a pas un seul Talahon"

"Il n'y a pas un seul Talahon. En fin de compte, c'est un phénomène très hétérogène et pas uniforme", déclare Gabriele Rohmann, co-directrice de l'Archive des cultures jeunesse à Berlin. Tous les vidéos Talahon ne sont pas sérieuses; beaucoup se moquent de la tendance. Un utilisateur, par exemple, agit comme un médecin se comporte comme un Talahon.

D'autres utilisent leurs vidéos pour tenir un miroir à la société. Cependant, "certains se sentent encouragés par cela et cela joue sur des thèmes de misogynie, ce qui est problématique", déclare Rohmann. "Nous devons montrer à ces jeunes les limites et travailler avec eux pour questionner et abandonner ces attitudes et comportements."

Le style des Talahons n'est pas nouveau, selon Rohmann. Il s'est simplement répandu plus largement en raison de la popularité de la chanson de Hassan, même parmi les utilisateurs féminins qui se présentent comme la contrepartie féminine - Talahinas. Pour Rohmann, c'est "un jeu entre garçons et filles" observé dans différentes cultures jeunesse.

Cependant, tout le monde n'approuve pas la tendance. Elle fournit de la matière pour des commentaires populistes de droite ou racistes. Rohmann met en garde contre la généralisation. On doit considérer chaque cas individuellement et regarder de près. "C'est la même chose qu'avec le rap gangster, qui est souvent rapidement et injustement condamné, malgré avoir de nombreuses nuances et interprétations."

Les processus de stigmatisation ont été en cours depuis longtemps, déclare Rohmann. "La 'droite nouvelle' se concentre sur ces jeunes étant un symbole d'intégration ratée et tout étant une catastrophe. Ces clichés et préjugés ont existé depuis de nombreuses années, comme vu dans les discussions autour des incidents de la Saint-Sylvestre 2015 à Cologne."

Avec le terme "droite nouvelle", une scène est décrite qui prône un État ethniquelement homogène avec des tendances autoritaires, tout en se distanciant de la droite qui fait référence au national-socialisme.

Les personnes de cette scène et leurs partis respectifs ont utilisé ces tendances pour renforcer leurs discours propres. "C'est une histoire très dangerous because this stigmatization is not justified", says Rohmann. "Moreover, it leads to young people with a migration background or perceived migration background feeling excluded by the right, which can cause them to react aggressively in some cases."

The Langenscheidt publishing house also follows the discussion, according to its own statements. Teenagers have often submitted "Talahon" for the shortlist of the Youth Word. It shows how quickly and dynamically youth slang and its meaning and usage can develop. It has always included positive, negative, and controversial words.

"The interpretation and usage of the word is not yet clear or final, which is why we consider it a good example of living youth slang, even if its usage is ambivalent and not always positive," the publisher said. If the usage develops clearly towards stigmatization and defamation in the future, it reserves the right to remove it. Removing it now would contribute to the accusation of censorship. The publisher has decided to support the expected debate. The Youth Word should be a reflection of the times, it was further stated.

Currently, you can vote for the top 3 from a total of ten candidates. The final election will take place among the finalists until October 8. The winning word will then be announced at the Frankfurt Book Fair.

