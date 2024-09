Tadej Pogacar voit une probabilité substantielle de remporter cinq titres du Tour de France, mais ce n'est pas l'objectif qu'il défend.

Tadej Pogačar n'avait pas nécessairement besoin de triompher lors de la deuxième dernière étape de ce Tour de France pour s'assurer de son troisième maillot jaune, mais sa victoire là-bas, associée à la manière dont il l'a obtenue, a démontré sa domination indiscutable au cours des trois dernières semaines.

Et ce n'est pas seulement lors de ce Tour de France que Pogačar a brillé. Auparavant, il avait remporté le Giro d'Italia pour la première fois de sa carrière, faisant l'histoire en devenant le premier individu à conquérir les deux courses la même année depuis Marco Pantani en 1998.

Ce doublé rare a été accompli par seulement huit coureurs dans l'histoire, et Pogačar, un jeune de 25 ans originaire d'un petit village de Slovénie, est le dernier récipiendaire de cet honneur prestigieux. Il n'avait jamais anticipé un tel succès.

Comme Pogačar l'a informé à CNN Sport, "当 я был молод, я никогда не думал, что смогу выиграть этап на Tour de France." После своей первой победы на Tour de France – считающейся вершиной достижений в велоспорте – все остальное было, по сути, бонусом.

"Я просто гонюсь ради удовольствия, не чувствуя никакого обязательства или чего-то подобного, и подхожу к гонкам с беззаботным настроем."

Pogačar a remporté le titre de plus jeune cycliste de l'ère post-guerre mondiale à avoir remporté le Tour lorsqu'il a surpris Primož Roglič il y a quatre ans, dépassant son compatriote lors de la deuxième dernière étape de la course.

Sa deuxième victoire a suivi, ressemblant plus à une procession qu'à une compétition. Cependant, Pogačar a été battu à deux reprises par le coureur danois Vingegaard l'année suivante, semblant être le seul concurrent capable de défier le Slovène sur une course de trois semaines.

Les rivaux ont depuis développé une rivalité féroce, et l'édition 2024 de la course la plus prestigieuse du cyclisme a présenté à Pogačar une occasion de vengeance. Il a été impitoyable dans sa poursuite de la victoire, remportant six étapes au total, dont cinq dans les montagnes. Vingegaard a combattu vaillamment mais a finalement échoué.

En tant que plus jeune coureur à remporter le maillot jaune à trois reprises, Pogačar se rapproche de plus en plus du record de toutes les temps de cinq victoires, actuellement détenu conjointement par Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain. Lance Armstrong – qui a remporté sept Tours de France consécutifs de 1999 à 2005 – a été banni à vie de tous les sports professionnels et a vu ses titres retirés en 2012 en raison de violations de dopage.

"Je préfère ne pas penser à l'avenir ou aux records potentiels qui pourraient être battus", déclare Pogačar. "Mais trois maintenant, trois victoires sur le Tour de France, et peut-être une autre décennie de ma carrière si je reste en bonne santé. Alors, la possibilité de réaliser cinq victoires sur le Tour de France reste forte, bien qu'elle ne soit pas mon objectif principal."

Au lieu de cela, Pogačar planifie sa carrière course par course, en détaillant soigneusement celles qu'il prévoit de cibler chaque année aux côtés de son équipe UAE Team Emirates.

De manière inhabituelle pour un coureur, son talent lui permet de gagner des courses de longueurs et de terrains variés. Cela comprend les classiques d'un jour, qui nécessitent généralement le sacrifice de l'explosivité des concurrents du Tour de France au profit de l'endurance.

Il déclare qu'il souhaite conquérir tous les cinq monuments du cyclisme – seuls Milan-San Remo et Paris-Roubaix restant – et également ajouter la Vuelta a España à son palmarès. Seuls huit coureurs masculins ont jamais réussi à conquérir les trois Grands Tours, un autre exploit Remarkable bien à portée de main pour Pogačar.

En ce qui concerne cette année, Pogačar reconnaît que "tout s'est parfaitement mis en place." Après avoir remporté le Tour, il a décidé de sauter les Jeux olympiques en raison de la fatigue, bien qu'il ait admis plus tard que la décision surprise du Comité olympique slovène de ne pas sélectionner sa partenaire, Urška Żigart, a également joué un rôle dans sa décision.

Il est remonté sur son vélo pour le Plume Strong Cycling Challenge en Suisse au début septembre, un événement caritatif visant à recueillir environ 1,1 million de dollars (1 million d'euros) pour des causes humanitaires, notamment le développement de 15 écoles secondaires rurales en Sierra Leone.

Pogačar a participé à la première étape de la course de la ville suisse de Zürich à Venise en Italie. "Cela correspond à ma nature, le cyclisme et le collecte de fonds", explique-t-il. "Alors, des événements comme ceux-ci m'attirent... juste en prenant une petite partie du défi."

L'événement a également fourni une occasion idéale pour Pogačar de se préparer pour la prochaine grande course de son calendrier : les championnats du monde de cyclisme sur route, qui commenceront à Zürich plus tard ce mois-ci.

Finissant troisième l'année dernière, aucun Slovène n'a jamais remporté la course sur route aux championnats du monde, qui prend la forme d'une course de masse sur une journée et permet au vainqueur de porter le maillot arc-en-ciel iconique pendant la saison suivante.

Une victoire à Zurich soulignerait encore plus la large gamme de compétences que possède Pogačar. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit idolâtré dans son pays natal de Slovénie, où les fans ont célébré son retour du Tour de France en se réunissant dans les rues de Ljubljana, la capitale, et de Komenda, une ville d'environ 6 540 habitants.

"C'était plutôt fou," partage Pogacar au sujet de son retour au pays. "Il y avait tant de monde aux deux endroits, c'est incroyable qu'une foule aussi importante puisse se rassembler dans ma ville natale. C'était vraiment délicieux à voir. Les supporters slovènes sont excellents, et je suis profondément reconnaissant envers eux, ainsi qu'envers les fans qui nous encouragent pendant le Tour de France."

Le seul talent brut n'a pas été le moteur derrière la montée en puissance de Pogacar dans le cyclisme. Il attribue son succès à son équipe, déclarant : "La planification et l'organisation qu'ils ont mises en place derrière moi ont rendu tout cela possible." Il remercie également des compétiteurs comme Vingegaard, une figure plus réservée et réservée dans le peloton, pour l'avoir motivé à élever sa performance.

"Jonas a remporté la première place à deux reprises pendant le Tour de France", déclare Pogacar, "ce qui a encore plus alimenté mon ambition pour le Tour et m'a donné plus de motivation."

"La compétition entre les meilleurs coureurs et équipes nous pousse jusqu'à nos limites", déclare Pogacar. "Nous nous respectons mutuellement, mais lorsque vient le moment de concourir, nous sommes impatients de nous surpasser les uns les autres et de nous pousser à de nouveaux sommets."

Avec Pogacar et Vingegaard tous les deux à leur apogée et ayant encore de nombreuses années devant eux dans le cyclisme, leur rivalité semble vouée à se poursuivre.

Au fil du temps, le Slovène enjoué est susceptible de continuer à battre des records, son nom apparaissant de plus en plus fréquemment aux côtés des légendes du sport. Quels que soient ses sentiments à ce sujet, des comparaisons ont déjà été établies entre Pogacar et Merckx, la figure emblématique qui a remporté 11 Grands Tours dans les années 1960 et 1970 et est largement considérée comme la plus grande légende du cyclisme.

"Me comparer à Eddy Merckx est impossible", déclare Pogacar. "C'est flatteur, mais aussi un peu frustrant. Tout ce que je veux, c'est être moi-même, courir mes propres courses et créer mon propre histoire, pas celle de quelqu'un d'autre."

L'an dernier, Merckx lui-même a proclamé que Pogacar avait le potentiel de "gagner tout", et a décrit le jeune coureur comme une "bénédiction" pour les fans de cyclisme. Il est peu probable que quiconque contredise cette évaluation.

Malgré ses victoires au Tour de France et au Giro d'Italia, Pogačar continue de profiter du cyclisme pour le plaisir plutôt que de se sentir obligé. Son ambition est de conquérir les cinq monuments du cyclisme et de remporter les trois Grands Tours, y compris la Vuelta a España.

En conversation avec CNN Sport, Pogačar a exprimé sa gratitude pour le soutien de sa ville natale de Komenda, avec environ 6 540 habitants, qui ont célébré ses victoires au Tour de France avec une grande foule.

Lire aussi: