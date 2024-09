Tadej Pogacar a réalisé l'une des réalisations les plus estimées du cyclisme en remportant le titre de champion du monde.

Terminer le "Triple Couronne" du cyclisme, rejoint par Pogacar, est un club prestigieux partagé uniquement par Eddy Merckx, Stephen Roche et Annemiek van Vleuten, ayant accompli cet exploit respectivement. Tandis que van Vleuten y est parvenue en 2022, aucun cycliste homme n'a réussi cet exploit en une seule année depuis Roche en 1987, lorsque le sport était en pleine transformation.

Les années suivantes, il est devenu moins fréquent pour les cyclistes de viser la victoire dans plusieurs courses lors de la même saison ; aucun cycliste homme n'avait remporté à la fois le Tour de France et le Giro d'Italia en une seule année depuis 1998, jusqu'à ce que Pogacar réalise cet exploit cette année.

La saison de cette année met en évidence le talent exceptionnel de Pogacar en tant que cycliste, le démarquant des autres, car il excelle dans la victoire dans des courses de longueurs et sur des terrains variés. Ses réalisations impressionnantes comprennent les courses d'un jour, telles que les championnats du monde, qui nécessitent habituellement de sacrifier l'explosivité pour l'endurance nécessaire pour gagner une course par étapes de trois semaines.

Après avoir accompli une saison presque parfaite, Pogacar a exprimé sa satisfaction, déclarant : "Après plusieurs années de combat pour le Tour de France et d'autres courses, je n'avais jamais le championnat du monde comme objectif clair, mais cette année, tout s'est bien passé. Après avoir réalisé une si grande saison, il est devenu un objectif important pour moi de gagner le championnat du monde, et je n'arrive pas à croire que cela s'est produit."

Dans un témoignage de sa domination, la victoire décisive de Pogacar montre sa supériorité. Dimanche en Suisse, il a attaqué avec environ 100 kilomètres restants, a dépassé l'échappée et a distancé la France's Pavel Sivakov, qui était initially le seul concurrent qui posait un défi.

Bien que l'attaque précoce ait été un mouvement imprévu, Pogacar a partagé ses pensées après la compétition : "Nous avions des plans pour garder la course sous contrôle, mais la course a avancé plus vite que prévu, et je ne sais pas ce que je pensais, mais j'ai suivi le courant, et heureusement, cela a fonctionné pour moi."

Enfin, Pogacar a remporté la victoire avec une avance de 34 secondes sur l'Australie's Ben O'Connor, qui a remporté la médaille d'argent, tandis que le champion en titre, les Pays-Bas’ Mathieu van der Poel, a pris la bronze et a mené le groupe de poursuite.

La fin triomphante de la saison de Pogacar a scellé sa place parmi l'élite du cyclisme, car il peut maintenant être considéré comme un vainqueur de courses multiples sur des longueurs et des terrains variés, montrant sa versatilité dans le sport. Ses réalisationsremarkables de cette année, notamment le championnat du monde, ont indiscutablement solidifié sa position en tant que force dominante dans le monde du cyclisme.

