- Tactiques d'intimidation et de menace: la croisade politique de la Thuringe

Protestants et méthodes de barrière, puis une opération de forces de l'ordre avec des matraques et du gaz poivre : à Jena, des manifestants ont perturbé un événement électoral pour la figure de proue d'extrême droite de l'AfD, Björn Höcke. En ligne, les opposants à Höcke célèbrent les perturbations comme un succès, tandis que l'AfD se considère comme la victime. Dans les prochaines semaines et demie, un nouveau Parlement d'État de Thuringe sera élu, et la campagne électorale a été marquée par des tensions chauffées à blanc. Depuis des semaines, les politiques de l'État parcourent la région - et rencontrent des manifestations, des contre-manifestations ou des citoyens mécontents.

Clivage politique dans la campagne

"La démocratie a besoin de résilience", peut-on lire sur une affiche de campagne du parti des Verts de Thuringe, tandis que l'AfD met en avant la photo de Höcke portant des lunettes de soleil et l'inscription "Presque déjà impermissiblement bon". Le clivage politique dans cet État fédéral est visible à presque chaque coin de rue pendant cette campagne électorale, aboutissant à Jena mardi dans une manifestation estimée à 2 000 participants. Certains tenaient des pancartes avec des slogans tels que "La diversité plutôt que la simplicité" ou "Pas de pouvoir aux extrémistes".

Dans les sondages, l'AfD de Thuringe est en tête avec des valeurs autour de 30 %. Alors que aucun autre parti ne souhaite s'allier avec le parti classé comme clairement d'extrême droite par l'office de protection de la Constitution de l'État, la faction de Höcke pourrait obtenir jusqu'à un tiers des sièges au nouveau Parlement et renforcer considérablement son influence.

Conséquemment, le discours est devenu plus agressif non seulement parmi les citoyens, mais aussi parmi les politiques. Le candidat de la CDU, Mario Voigt, qualifie Höcke de "destructeur de la Thuringe". Höcke, de son côté, a déclaré lors d'un meeting qu'il voulait "frapper la CDU", la qualifiant de "parti vassal transatlantique" et de "syndicat castré".

Incident de Jena mardi

Une situation tendue s'est produite mardi à Jena, selon les témoins, où le véhicule de l'escorte de Höcke se serait approché des manifestants. La police est intervenue avec des matraques et a repoussé les manifestants, suscitant des critiques, notamment de la part de la députée d'État de la gauche Katharina König-Preuss. La police enquête actuellement sur d'éventuelles malversations. Selon la ville, les blocages de sit-in n'étaient pas autorisés.

Manifestation importante prévue ce week-end

Le coprésident de l'AfD de Thuringe, Stefan Möller, affirme que la violence vient de la gauche et que les événements de l'AfD sont touchés. Il a critiqué l'enregistrement délibéré d'événements de campagne électorale de l'opposition, affirmant que cela entrave la tenue de ces événements.

De l'autre côté, les dommages aux bureaux de campagne sont souvent invoqués par la gauche, notamment celui du ministre-président Bodo Ramelow. Suite à un événement de campagne électorale de l'AfD le week-end dernier à Gera, la police enquête sur unsupposé cas de coercition et de tentative de coups et blessures contre un journaliste indépendant. En outre, le salut hitlérien aurait été

Lire aussi: