Taco Bell pourrait détenir la formule secrète pour ramener les clients à la restauration rapide

Fermetures temporaires de magasins dans le Moyen-Orient, en Malaisie et en Indonésie en raison de la guerre Israël-Hamas, ainsi que la prise de conscience accrue des coûts par les consommateurs, ont présenté des obstacles aux ventes comparables, a déclaré le PDG David Gibbs lors d'une conférence téléphonique du deuxième trimestre mardi.

Mais Gibbs a déclaré que Taco Bell se démarquait de ses concurrents dans l'industrie de la restauration rapide. "Je pense que nous voyons vraiment Taco Bell se démarquer de la foule", a-t-il déclaré aux investisseurs.

Les clients cherchent des moyens de faire durer leur argent, une leçon que McDonald's et Chipotle ont apprise à leurs dépens. Gibbs a salué le menu de valeur de 10 articles de Taco Bell comme un exemple parfait de la manière d'attirer ces clients soucieux du prix dans un environnement difficile.

"Ils sont des articles uniques que personne d'autre dans l'industrie n'a. Et ce ne sont pas des versions miniatures d'un article principal. Ce sont des articles uniques", a déclaré Gibbs.

YUM a lancé ou réintroduit des offres de valeur dans tous les plus grands noms de son portefeuille. Il y a les offres Taste of KFC de KFC et le $7 Deal Lovers de Pizza Hut. Taco Bell, connu pour ses plats bon marché, dispose d'un menu de valeur Cravings étendu.

Parmi les trois, seule la croissance des ventes comparables de Taco Bell aux États-Unis a augmenté de 5 % au deuxième trimestre de 2024, tandis que celles de KFC et de Pizza Hut ont diminué de 3 %.

Le directeur financier Chris Turner a déclaré lors de la conférence téléphonique qu'il y avait environ 210 restaurants temporairement fermés dans le Moyen-Orient, en Malaisie et en Indonésie en raison de la guerre Israël-Hamas, ce qui affecte les ventes dans la région.

La conférence téléphonique a mis en évidence la difficulté pour les chaînes de restauration rapide et fast-casual de conserver les clients qui pensent qu'il est moins cher de manger à la maison. McDonald's, Starbucks, Burger King et Wendy's ont tous signalé une fréquentation plus faible et des ventes totales plus basses, et ont sauté sur les repas de valeur.

Entre-temps, la gamme Chicken Cantina de Taco Bell, lancée en mars, a dépassé les attentes de l'entreprise et a entraîné une augmentation de 7 % des ventes du système à elle seule.

"Depuis le lancement de la plateforme, le taux de ventes de poulet de Taco Bell a augmenté de 10 points, avec presque une commande sur quatre incluant un article Chicken Cantina", a déclaré Gibbs.

L'entreprise a également signalé des augmentations des ventes numériques et un déploiement positif de nouvelles technologies. Taco Bell prévoit d'étendre l'utilisation de la technologie vocale

Lire aussi: