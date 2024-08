- Syndicat de la police: "signal d'avertissement" dans l'étude

Le Syndicat de la police allemande (DPolG) en Sarre met en garde contre les conséquences de la multitude de licenciements et de répétitions dans les études de base pour la formation des services de police supérieurs. Selon le chef de DPolG, Markus Sehn, 15 étudiants ont été licenciés pour ne pas avoir atteint l'objectif d'étude, et 14 autres doivent répéter l'étude de base d'une année, suivie de deux années d'étude principale. Au total, 140 étudiants ont été embauchés comme fonctionnaires provisoires par l'État en octobre 2023. "La perte de 29 étudiants cette année est un signe d'alerte qui ne peut être ignoré", a déclaré Sehn. Au lieu de cela, l'attrait de la profession de police et de l'étude doit être augmenté pour attirer un nombre suffisant d'étudiants dans la profession.

Les revendications de DPolG

Le président de l'État craint que le problème de personnel de la police de Sarre ne s'aggrave avec de tels chiffres dramatiques. C'est pourquoi DPolG réclame, entre autres, une deuxième date d'embauche en mai, une indemnité spéciale pour les étudiants et l'inclusion du taux d'échec dans le nombre d'embauches.

"Le flot de licenciements, de ruptures de contrat et de répétitions rendra le plan du ministre de l'Intérieur d'avoir 2 900 policiers en Sarre d'ici 2032 irréalisable. Nous avons mis en garde contre cela", a déclaré Sehn. C'est pourquoi le syndicat réclame 150 nouveaux embauchages par an et une amélioration immédiate et significative de l'attrait.

CDU : "Catastrophe pour l'avenir de la police"

La porte-parole de l'Intérieur de la faction CDU, Anja Wagner-Scheid, a parlé d'une "catastrophe pour l'avenir de la police" compte tenu des chiffres actuels. L'État doit maintenant y remédier, introduire un programme immédiat et faire de la "sécurité intérieure" une priorité absolue.

Comme le Syndicat de la police, la politicienne de la CDU réclame une indemnité spéciale sur l'allocation de stagiaire, l'embauche des 150 stagiaires promis par an et le soulagement de l'ensemble de la police par l'embauche de personnel sous contrat.

À long terme, les policiers en Sarre doivent être mieux payés, l'allocation de police augmentée et les promotions accordées plus rapidement.

