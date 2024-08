- Syndicat de la police: les militants du climat demandent de l'argent

Selon le syndicat de police, les activistes du climat devraient être tenus responsables des dommages financiers causés par leurs actions dans les aéroports. La DPolG estime que les dommages causés par les annulations de vols et les perturbations des opérations aériennes sont de la responsabilité des activistes. Ils devraient assumer les coûts, a déclaré le vice-président fédéral et régional de la DPolG en Bade-Wurtemberg, Ralf Kusterer.

"Celui qui, de manière délibérée, met hors service l'infrastructure en utilisant son corps comme une barrière infranchissable et agit sans égard pour les droits et intérêts légitimes affectés, agit de manière immorale." Cette immoralité pourrait servir de base à des revendications en droit civil. Quoi qu'il en soit, les activistes appelés "climate glue" devraient être poursuivis et condamnés à payer les frais supplémentaires pour le déploiement de la police et la suppression des perturbations.

L'initiative pour le climat avait commencé des actions de protestation dans plusieurs aéroports allemands, perturbant temporairement les opérations de vol. Selon les déclarations de l'organisation, deux activistes en gilets de sécurité orange ont réussi à accéder aux aéroports de Berlin-Brandebourg, Stuttgart, Nuremberg et Cologne-Bonn.

Les actions de l'initiative pour le climat dans les aéroports, qui incluent les perturbations des opérations de vol, ont un impact significatif sur le climat. Les coûts supplémentaires pour la suppression de ces perturbations et le déploiement de la police soulignent davantage la responsabilité financière associée à de telles actions.

