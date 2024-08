Sylvie Meis admet avoir visité le docteur de beauté

Un magazine hollandais pour hommes a récemment couronné Sylvie Meis la "Reine du Sexy du Siècle". Cependant, la quadragénaire ne souhaite plus mentir sur son apparence.

Sylvie Meis en avait simplement assez de mentir. Dans une interview accordée au magazine "Bunte", la présentatrice de "Love Island" parle désormais ouvertement de comment ses traits saisissants ne sont pas uniquement dus à un "mode de vie sain avec du sport et de l'eau", comme elle l'avait prétendu auparavant. C'était sa réponse habituelle chaque fois qu'on lui demandait comment elle réussissait à rester si jeune après 40 ans, reveals-t-elle dans l'interview. Maintenant, en admettant qu'elle se rend parfois chez un médecin esthétique, elle se sent "libérée" et "soulageée de la pression".

En réalité, Sylvie Meis combine un régime alimentaire sain, une hydratation adéquate et de l'exercice régulier avec des injections d'acide hyaluronique. Son motto, however, est "moins, c'est plus". Bien que ressentir des résultats immédiats après un traitement de beauté lui donne "un certain sentiment de bonheur", elle ne se précipite pas chez le médecin esthétique si elle ne se sent pas à l'aise dans sa peau lorsqu'elle se regarde dans le miroir, comme elle l'a souligné dans sa conversation avec "Bunte".

Pouvoir decide comment elle veut vieillir, plutôt que "se contenter de regarder impuissant", lui donne "un sentiment d'empowerment": "Pas seulement en tant que femme, mais aussi dans ma carrière et ma vie". Pour elle, la beauté signifie se sentir "libre et confiant" dans son apparence.

Beauté intemporelle dans un magazine pour hommes

Bien que les valeurs intérieures soient, bien sûr, les plus importantes, les lecteurs masculins de l'édition de juin du magazine hollandais "FHM" étaient probablement plus intéressés par les courbes de Meis lorsqu'ils l'ont couronnée "Reine du Siècle". Sur le site web officiel du magazine, les éditeurs ont déclaré que Meis, qui a posé pour "FHM" pour la première fois il y a 20 ans, n'a fait que devenir plus belle avec le temps.

Maintenant, grâce à son propre franc-parler, nous savons que ce n'est pas seulement grâce à un "mode de vie sain avec du sport et de l'eau". En fin de compte, c'est tout ce qui compte.

