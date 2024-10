Sylter est en train de faire partir des postes de maire prématurément.

Après avoir surmonté l'épuisement, Nikolas Häckel était censé reprendre ses fonctions de maire de Sylt. Cependant, ses antagonistes ont pointé du doigt son négligence et ont entamé une procédure pour le destituer. Un dimanche, les habitants de l'île de la mer du Nord ont voté pour son départ. Häckel, l'ancien maire, a accepté la nouvelle avec calme et a décidé de se retirer dans un monastère.

Pour cette journée mémorable, Nikolas Häckel n'a pas opté pour une tenue décontractée. Vêtu d'un costume bleu marine agrémenté d'une rose en tissu rouge à la boutonnière, l'ancien maire indépendant de Sylt s'est personnellement rendu à la mairie de Westerland le dimanche soir. Selon le décompte initial, 4342 habitants de la communauté de Sylt, y compris ses districts de Westerland, Tinnum, Rantum, Archsum, Keitum, Morsum et Munkmarsch, ont voté pour son départ. 860 ont voté contre. Des remous avaient agité la mairie de Westerland depuis un certain temps auparavant.

Lars Schmidt, un habitant de Sylt, s'est présenté contre Häckel en 2021. Aujourd'hui, il compatit avec son rival de l'île de la mer du Nord, tout en acceptant le résultat de la décision politique : "La manière dont il a géré sa maladie est bouleversante et éthiquement difficile à défendre. La maladie est aussi taboue dans le système insulaire du travail et du profit que les drogues ou l'exploitation et le surmenage des forces de travail."

Häckel, en tant que maire, a toujours mis les habitants de Sylt au premier plan, a déclaré Schmidt. "Plus particulièrement ceux qui y résident en permanence et pour lesquels il s'est passionnément battu, pas Sylt en tant que modèle économique et marque."

Le député continue d'assurer l'intérim

Le 18 juillet, les politiciens du conseil ont décidé d'initier une procédure de rappel contre le maire à temps plein de Sylt, Nikolas Häckel. Au moins 20 % de tous les électeurs inscrits devaient voter pour le rappel, ce qui équivalait à 2 487 votes.

Häckel avait été à la tête de l'administration de l'île de la mer du Nord depuis 2015 et avait prévu de retrouver son poste après s'être remis de l'épuisement. Les politiciens l'ont accusé de diverses malversations, telles que des années de gestion financière défectueuse, une communication insuffisante, une confiance insuffisante et des insuffisances dans son travail administratif.

"Rien ne change pour l'instant à la mairie", a déclaré Florian Korte, porte-parole de la communauté de Sylt. Depuis que la situation du député s'était déjà présentée, le premier député de Häckel, Carsten Kerkamm, assurait déjà les fonctions officielles de maire par intérim. Le régime du député continuera jusqu'à ce qu'un nouveau maire à temps plein soit élu, a déclaré Korte.

Häckel considère le rappel comme "un cadeau massif"

Les politiciens du conseil prévoient maintenant un reboot. "Nous avons maintenant l'opportunité d'améliorer considérablement le niveau de confiance, et nous pourrions découvrir de nouvelles structures pour l'administration globale de l'île pour l'avenir", a déclaré Andreas Dobrzinski, président de la communauté de Sylt. Des négociations avec le Kreis Nordfriesland sont prévues pour discuter des nouvelles structures potentielles. Les détails n'ont pas été divulgués sur demande.

Häckel a accepté son rappel avec sérénité. La semaine suivante, il prévoit de se retirer dans un monastère en Bavière et d'y rester pendant au moins trois mois. "Maintenant que je me retire, je vais profiter de la vie, prendre des vacances, m'adonner à mes loisirs - et à l'âge de 50 ans, je considère cela comme un cadeau massif", a-t-il déclaré. Il n'a pas

Lire aussi: