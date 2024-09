Sylt tient un vote pour choisir son nouveau maire.

Y a-t-il un soutien pour destituer le maire Nikolas Häckel ? Plus de 12 473 habitants enregistrés de Sylt voteront sur cette question dimanche. Selon Florian Korte, porte-parole de la communauté de Sylt, au moins 20 % des électeurs, soit environ 2 494 votes, doivent voter en faveur du rappel pour que celui-ciaboutisse. Le nombre total de votes requis sera officiellement déterminé vendredi à midi, car les changements dus aux relocations, décès ou inscriptions peuvent affecter le décompte des électeurs.

Le 18 juillet, les politiciens locaux de Sylt ont voté massivement en faveur de l'initiation d'un processus de rappel contre le maire Häckel, un maire à temps plein indépendant en burn-out. Malgré cela, Häckel prévoit de retourner à la tête de la mairie de Westerland. Les politiciens locaux de l'île sont déterminés à empêcher cela, l'accusant de divers problèmes tels que la crise budgétaire actuelle, une communication insuffisante, un manque de confiance et des insuffisances administratives.

Les citoyens de la communauté de Sylt prendront la décision finale sur le rappel le 29 septembre. Selon Korte, 2 649 électeurs éligibles avaient demandé le vote par courrier jusqu'à lundi, avec les résultats attendus plus tard dans la soirée du dimanche.

Häckel souhaite poursuivre les projets

Häckel fait preuve de détermination en déclarant : "En tant que démocrate convaincu, j'attends avec impatience le vote de dimanche et, bien sûr, j'espère que notre travail et le mien sera confirmé, nous permettant de poursuivre les projets bénéfiques pour Sylt et les habitants de Sylt."

Si Häckel est destitué dimanche, il entrera dans une retraite temporaire à partir du jour de l'annonce des résultats, a déclaré Hans-Martin Slopianka, porte-parole du district de Nordfriesland. Un nouveau maire doit être élu dans les six mois suivant le résultat de l'élection, conformément aux règlements de la communauté.

Si le seuil de vote de 20 % n'est pas atteint, Häckel restera en fonction. Il conservera également son poste si le nombre requis d'électeurs ne se déplace pas aux urnes, manquant la quorum, ou en cas d'égalité. Dans l'un ou l'autre cas, une discussion au sein du comité principal sur la possible réintégration de Häckel suite à son congé maladie prolongé est obligatoire.

La controverse divise l'île

Depuis février, Häckel est en congé maladie. Pendant l'été 2023, Häckel a été incapable d'assumer ses fonctions de maire à temps plein de Sylt pendant plusieurs semaines.

Mi-août, les maires des quatre autres communautés insulaires ont publiquement soutenu le rappel de Häckel. Pendant ce temps, le groupe "Sölring Underground" a mené une campagne contre le rappel sur YouTube depuis environ deux semaines et demie, avec comme slogan "Votez non !" accompagné d'une image de baigneurs agitant un drapeau rouge avec le mot "Non".

Häckel dirige l'administration de l'île de la mer du Nord depuis 2015 et est actuellement représenté par son adjoint, le politique du CDU Carsten Kerkamm.

