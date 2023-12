Sydney Sweeney et Glen Powell réchauffent une comédie romantique ensoleillée et amusante dans 'Anyone But You'.

Bea et Ben de Sweeney et Powell se rencontrent de façon très mignonne au début, passant une nuit enivrante ensemble avant qu'elle ne s'enfuie, le laissant confus et en colère, et qu'elle ne l'entende la renvoyer à son ami dans un acte de bravade.

En effet, son ami (Alexandra Shipp, star de "Tick, Tick... Boom !") épouse sa sœur (Hadley Robinson) lors d'un mariage en Australie, ce qui les oblige à passer du temps ensemble malgré l'hostilité qui persiste à cause de leur petite confusion. De plus, l'ex de Ben (Charlee Fraser) fait partie de la fête de mariage, tandis que les parents de Bea (Dermot Mulroney et Rachel Griffiths) veulent désespérément qu'elle se réconcilie avec son ancien petit ami (Darren Barnet), ce qui les oblige à former une sorte d'alliance malaisée pour tenter de tenir à distance tous les bruits extérieurs.

Réalisé par Will Gluck (qui a déjà fait une incursion dans ce genre avec "Friends With Benefits") - qui partage le scénario avec Ilana Wolpert - rien de tout cela n'est particulièrement convaincant, mais il n'y a pas vraiment besoin de l'être. L'alchimie entre Sweeney et Powell fonctionne, ils font certainement un panneau d'affichage attrayant, et il y a quelques grands rires, le seul grand impliquant une araignée australienne particulièrement laide et intrusive.

En effet, Sweeney - qui a exprimé sa frustration quant au niveau d'attention des tabloïds qu'elle génère, des discussions autour des scènes de nu à la politique de sa famille - s'est lancée dans la comédie romantique après avoir été la "It" gal de HBO dans "Euphoria", "The White Lotus" et le film "Reality", un film de rechange. Pour sa part, Powell a l'occasion de montrer un côté plus doux après avoir joué dans "Hidden Figures ", "Top Gun : Maverick" et "Devotion".

Comme le montre clairement une séquence ludique du générique de fin, il s'agit du genre de film qui sert essentiellement de contre-programme pour les vacances - avec son classement R, il s'adresse à un public un peu plus adulte - une idée peut-être dépassée qui résume bien la nature de l'exercice.

À un moment donné, Ben est décrit avec tendresse comme un "magnifique idiot", ce qui est essentiellement ce qu'il faut pour rendre plausible un film comme "Anyone But You", et comme Bea le lui dit plus tard, "Nous sommes tous en septième année lorsqu'il s'agit de ce genre de choses" - l'une des rares répliques mémorables du film.

Mais les idiots magnifiques ont aussi besoin d'amour. Il faut juste croire qu'ils ont besoin d'un peu d'aide pour le trouver.

"Anyone But You" sort le 22 décembre dans les salles de cinéma américaines. Le film est classé R.

Source: edition.cnn.com