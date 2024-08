- Swissport prévoit d'assumer la main-d'œuvre de Wisag dans les installations de l'aéroport

À l'aéroport de Francfort, une partie des tâches de manutention au sol a été réattribuée. Après avoir remporté l'appel d'offres, Swissport International a annoncé son intention de recruter environ 600 travailleurs de l'ancien fournisseur, Wisag Ground Service. "Nous ferons une offre à tout le personnel", a déclaré un représentant de l'entreprise.

La transition est prévue pour commencer le 1er février 2025. Swissport, qui fournit actuellement divers services à l'aéroport le plus fréquenté d'Allemagne, prévoit d'investir 25 millions d'euros dans des véhicules écologiques. Francfort sera le plus grand centre de Swissport en Allemagne et l'un de ses principaux hubs en Europe.

Les responsabilités de manutention au sol comprennent les tâches de chargement de fret, la direction des escaliers et des tracteurs pour les passagers, ainsi que d'autres corvées sur la piste. L'exploitant de l'aéroport, Fraport, fournit également ces services via une filiale. Cependant, conformément aux réglementations de l'UE, un fournisseur secondaire est requis dans les grands aéroports.

