Swift, la célèbre artiste pop, explore une carrière politique potentielle.

Taylor Swift a suscité une forte augmentation du trafic sur le site "Vote.gov", administré par l'Administration des services généraux des États-Unis (GSA). Cette augmentation est intervenue après que la star de la pop a publiquement soutenu la candidate démocrate Kamala Harris pour les élections présidentielles de 2024, face au républicain en fonction Donald Trump.

During a debate between Harris and Trump, Swift shared her support on Instagram, stating, "I'll be voting for Kamala Harris and Tim Walz in the 2024 presidential elections." She further explained her decision, highlighting Harris's commitment to fighting for important causes that Swift believes require a strong advocate. "I think Kamala is a sharp, capable leader who can lead our country to better heights with her calm approach, not chaos," she stated.

Swift also emphasized the necessity of voter registration, inviting her 284 million followers to do their research and make an informed decision. "I've made my choice," she concluded. "Remember, you have to be registered to vote."

Pic d'audience record

Les mots de Swift semblent avoir incité ses fans à l'action. La nuit de son annonce, le site d'informations sur le vote "Vote.gov" a enregistré un pic de 405 999 visiteurs en 24 heures, selon un porte-parole de la GSA rapporté par le magazine américain Variety. Cette augmentation massive de visiteurs a dépassé la moyenne quotidienne de 30 000 fois (du 3 au 9 septembre).

Bien qu'il soit difficile de déterminer exactement combien de visiteurs se sont finalement inscrits suite au post de Swift, la GSA a rapporté que plus de 27 000 nouveaux enregistrements et plus de 80 000 vérifications de statut d'enregistrement ont été effectués le 11 septembre, indiquant un impact considérable de l'endorsement de Swift. Il est important de noter que "Vote.gov" ne facilite pas directement l'enregistrement des électeurs, mais renvoie les utilisateurs vers les sites spécifiques à leur État.

