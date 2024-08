- " Swift et Adele prêtent main-forte "

Le chant choral en Rhénanie-du-Nord-Westphalie retrouve de la popularité après la crise brutale de la pandémie. "Les choses s'améliorent, le nombre de chœurs augmente", déclare Robert von Zahn, secrétaire général du Conseil musical de l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Des divas pop de renom comme Taylor Swift ou Adele pourraient y être pour quelque chose : "Elles donnent l'exemple en matière de mode, de lifestyle, et leur style de chant en fait partie", a-t-il mentionné.

Actuellement, environ 60 000 chanteurs amateurs sont affiliés à l'Association chorale de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, contre près de 100 000 participants en 2013. Pendant la pandémie, lorsque les répétitions étaient quasi inexistantes pendant presque trois ans, de nombreux chœurs ont vu leurs chanteurs plus jeunes partir. "C'était un fossé générationnel préjudiciable qui aurait pu sonner le glas des chœurs. Mais maintenant, on peut dire : on s'en sort", a déclaré von Zahn.

Principalement des tubes pop

Selon un représentant du Conseil musical de l'État, le nombre de chœurs d'hommes traditionnels diminue depuis des années, tandis que toutes les autres catégories de chœurs, y compris les chœurs d'enfants et de jeunes, augmentent régulièrement. De nombreux chœurs interprètent des tubes pop des deux dernières décennies en harmonie.

Dans les chœurs de concert, organisés au sein de leur propre Association allemande des chœurs de concert (VdKC), l'adhésion en Rhénanie-du-Nord-Westphalie a augmenté d'environ 800 pour atteindre 11 500 en deux ans. De plus, il y a de nombreux chanteurs dans les chœurs d'église, dont certains ne sont pas inclus dans les registres de l'Association chorale de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Malgré la baisse des chœurs d'hommes traditionnels, d'autres catégories, telles que les chœurs d'enfants et de jeunes, prospèrent en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. La popularité du chant choral en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en particulier dans les chœurs de concert, a connu une augmentation significative, avec une augmentation de l'adhésion à l'Association allemande des chœurs de concert (VdKC) d'environ 800 en deux ans.

