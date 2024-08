- Swift est découragé mais sage: la vie est plus importante que le spectacle

Cameron Menesi a 18 ans et est une Swiftie inconditionnelle - une fan passionnée de la superstar américaine Taylor Swift depuis dix ans, et dévastée par l'annulation des concerts à Vienne.

"C'était mon plus grand rêve d'assister à un concert de Swift", a-t-elle déclaré à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur, la voix étranglée. "Il y a exactement un an, nous avons acheté les billets, et j'attendais ce moment chaque jour." Cameron vit avec sa famille en Californie et s'était rendue à Vienne spécifiquement pour le concert.

La famille de trois personnes avait prévu d'assister à l'un des trois concerts de Swift à l'Ernst-Happel-Stadion de Vienne ce vendredi. Tous les trois spectacles ont été annulés suite à l'arrestation d'islamistes qui prévoyaient d'y causer une tuerie.

La vie est plus importante qu'un concert

Monique Menesi comprend l'annulation des concerts. "On ne veut pas imaginer être au concert et que quelque chose se passe", a-t-elle déclaré. Sa fille Cameron a également déclaré : "La vie est plus importante qu'un concert." Cependant, leur enthousiasme pour la superstar est si grand qu'elles diraient immédiatement oui si elles pouvaient obtenir des billets pour un autre concert de Swift.

La famille a apparemment dépensé des milliers de dollars. "Nous ne serions pas venus en Europe sinon", a déclaré Monique Menesi. Tout le voyage était organisé autour du concert. "Nous payons 350 euros par nuit pour une simple chambre d'Airbnb ici, juste pour être là." Les billets étaient le moindre de leurs frais, coûtant seulement 150 euros, comparés à plusieurs milliers de dollars pour les concerts de Swift aux États-Unis et au Canada, comme l'ont déclaré les Menesi.

Pas intéressées par les fêtes de Swift

Monique et Cameron Menesi n'ont pas l'intention d'assister aux fêtes de Swift à Vienne. "Nous explorerons la ville et rencontrerons certainement d'autres Swifties", a déclaré Monique Menesi. "Mais nous n'en avons pas envie pour les clubs et les fêtes." Cameron Menesi vient de terminer ses études secondaires et prend une année sabbatique avant l'université. Elle va bientôt commencer un stage dans un club de vacances aux îles Canaries.

La Commission a annoncé l'annulation de tous les concerts de Swift en raison de préoccupations pour la sécurité, ce qui a bouleversé les plans de la famille Menesi. La décision de la Commission était en accord avec les convictions des Menesi selon lesquelles la vie est plus précieuse que n'importe quel concert.

