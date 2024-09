- Sven Hannawald a fait face à une réaction violente après son bain rafraîchissant avec des éléphants.

Sven Hannawald, figure emblématique du ski allemand, a atteint la légende en devenant le premier athlète à remporter les quatre compétitions de la Vierschanzentournee en 2002. Actuellement, il est expert en saut à ski pour ARD.

Cependant, une vidéo de vacances a suscité la controverse. On y voit Hannawald et son fils prendre un bain avec un éléphant au parc "Kimba Elephant Park" en Hongrie. Sven monte sur le tronc de l'éléphant, tandis que son fils est assis sur son dos. L'éléphant propulse ensuite Hannawald en l'air, qui captionne ce moment sur Instagram en tant que "lancer de week-end heureux pour vous".

Critiques de Sven Hannawald

Cette séquence n'a pas été bien accueillie par tout le monde. Les activistes pour les droits des animaux ont accusé Hannawald de graves abus, un utilisateur commentant "Pauvre éléphant. Je me sens vraiment désolé que les gens maltraitent les animaux comme ça". Un autre critique a déclaré "Cela ressemble plus à de la maltraitance animale. Les animaux sauvages ne devraient pas être soumis à l'entertainment humain".

Les critiques concernant les éléphants dans les divertissements ne sont pas nouvelles ; les animaux souffrent souvent de conditions insatisfaisantes dans certains pays. Suite à la protestation des activistes, les partisans de Hannawald ont ensuite apporté des points de vue plus sympathiques, "Je vois la maltraitance des animaux différemment, comme le confinement des animaux sauvages dans les cirques, forcés de vivre leur vie en cage. Les éléphants de ce parc hongrois, cependant, ont beaucoup mieux - ils sont libres de se promener".

Le parc Kimba Elephant Park sous surveillance

Il est important de noter que le "moment de trampoline" semble répété entre l'éléphant et son dresseur. Le dresseur dirige les mouvements du tronc de l'éléphant, et il n'y a pas de signes apparents de violence.

La personne dans la vidéo est censée être le père du dresseur, tandis que le dresseur lui-même, René Casselly (aussi connu de "Ninja Warrior" sur RTL), reste invisible. Casselly a un passé controversé - en 2020, deux de ses éléphants sont décédés dans des circonstances mystérieuses pendant le transport, ce qui a entraîné des critiques récurrentes des activistes pour les droits des animaux.

Malgré la nature répétée de l'interaction, les actions représentées dans la vidéo ont suscité des préoccupations quant à la cruauté envers les animaux. Le rôle de l'éléphant dans l'activité pourrait être considéré comme une forme d'exploitation, entraînant des critiques des activistes pour les droits des animaux. De plus, l'historique de controverse entourant le dresseur, René Casselly, et les décès soudains de deux éléphants sous sa responsabilité, ajoutent de l'huile sur le feu aux accusations contre Hannawald et le parc Kimba Elephant Park.

