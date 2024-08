Suzuki Swift - conservatrice, traditionnelle comme toujours

À première vue, la Suzuki Swift semble quelque peu dépassée. Cependant, c'est precisely ce qui lui donne son charme. Elle ressemble beaucoup à ses prédécesseurs - mais le prix a augmenté, bien qu'elle reste en dessous du seuil de 20 000 euros dans sa version de base.

Compacte, légère, agile - la Suzuki Swift possède quelques avantages qui se font de plus en plus rares de nos jours. Cependant, elle paye cela par une certaine rigidité conservatrice. On pourrait aussi l'appeler traditionnelle : la septième génération de cette petite voiture ressemble presque à la version 6 et 5. Et par rapport à la Swift 4, l'évolution du design est plutôt progressive.

Le modèle de cinquième génération, avec un arrière incliné, a maintenant un peu plus de chair sur les hanches, mais avec 3,86 mètres de long, elle reste aussi maniable que ses deux prédécesseurs directs. On ne peut donc pas s'attendre à beaucoup d'espace, surtout sur les sièges arrière ou dans le coffre. Cependant, les personnes de taille normale trouveront les deux sièges avant confortables.

Intérieur sobre et clair

Ce qui s'applique au design du corps s'applique également à l'intérieur. Tandis que les concurrents de la petite classe ont maintenant également des grands écrans et des gadgets colorés, la Suzuki reste sobre. L'un des rares compromis avec les tendances actuelles est l'écran de divertissement monté, le reste de l'opération se fait principalement via des interrupteurs classiques. C'est bon pour l'ergonomie et la clarté, mais ça ne donne pas exactly une ambiance accueillante.

Les surfaces en plastique dur sur les portes et le tableau de bord renforcent cette impression. Les sièges avant sont plutôt simples mais offrent un confort suffisant même pendant les longs trajets, tandis que les sièges arrière sont moins confortables en raison de leurs surfaces courtes et hautes.

Gamme de motorisations réduite

L'un des avantages précédents de la Swift était sa large gamme de motorisations, qui comprenait la traction intégrale et les variantes sportives. Cependant, cela a été réduit dans la génération actuelle : le seul moteur est un moteur essence 1,2 litre à trois cylindres avec assistance mild-hybrid, qui peut être associé à la traction avant ou intégrale et se comporte étonnamment bien, surtout en termes d'efficacité, avec des valeurs autour de 5 litres qui ne posent pas de problème.

Le bruit et les vibrations sont acceptables dans la plage moyenne, et l'accélération et la traction à vitesse moyenne sont également satisfaisantes. Ceux qui passent rapidement les vitesses de la boîte manuelle à cinq vitesses (une boîte automatique à variation continue est disponible en option) trouveront que la Swift légère (1070 kg) décollera rapidement et ne sera pas un obstacle sur l'autoroute.

Performances modestes

Dans l'ensemble, however, les performances restent modestes et particulièrement intéressantes pour la circulation en ville : il faut moins de 13 secondes pour atteindre 100 km/h à partir de zéro, avec une vitesse maximale de 165 km/h. Despite this, the agile Japanese car with a manual transmission is quite fun to drive, at least subjectively living up to its name. The suspension is more comfortable than sporty, offering good comfort even on poor city streets.

At 18,900 Euros, the current Swift in its base version is only just below the 20,000 Euro threshold, which some of its predecessors could even undershoot with full equipment and the most expensive powertrain. Nevertheless, the Japanese car remains one of the most affordable representatives of its class, especially considering its standard safety equipment. For an additional 1,500 Euros, the next higher trim level can be obtained, which offers a few more comfort features and, above all, an optical upgrade, as the steel wheels are then replaced by alloy wheels.

Il existe certainement des sous-compacts plus modernes que la Suzuki Swift. Ceux qui préfèrent un style classique, however, trouveront un compagnon dynamique dans la Swift pour la vie en ville et au-delà, qui est également assez abordable. La modèle japonaise pourrait être intéressante, especially for former Ford Fiesta owners, as it's no longer in production. While it's not quite as dynamic as the Fiesta, it offers a fair amount of driving fun for its class.

Fiche technique - Suzuki Swift

Cinquième génération de sous-compact

Longueur : 3,86 m, Largeur : 1,74 m (sans rétroviseurs), Hauteur : 1,49 m. Empattement : 2,45 m, Volume de coffre : 265-980 litres

Moteur essence 1,2 litre à trois cylindres, 61 kW/82 ch, couple maximal 112 Nm, système mild-hybrid 12-Volt avec générateur intégré. Transmission intégrale, boîte manuelle à cinq vitesses

0-100 km/h 12,5 s, Vmax : 165 km/h, Consommation de carburant (WLTP combinée) : 4,4 l/100 km, Émissions de CO2 : 99 g/km, Consommation de carburant en test : 5,2 l/100 km

Prix : à partir de 18 900 euros

Despite its modest performance, the current Suzuki Swift is a lively companion for city life and beyond, offering a fair amount of driving fun for its class. The following models are available for those seeking a more modern subcompact.

The following models are: the Toyota Yaris, Honda Jazz, and Hyundai i10, each offering advanced technology and more contemporary designs.

Lire aussi: