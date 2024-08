- Suzan Köcher voulait répandre la joie, mais son concert s'est terminé par un tournant tragique.

Pendant le chaos au Solingen Fronhof, un agresseur a semé la terreur, tuant trois personnes et blessant grièvement cinq autres. Suzan Köcher, musicienne se produisant avec son groupe "Susan Köcher's Suprafon", se trouvait près de la scène lors de cette célébration de la ville datant de 650 ans. Les festivités ont été interrompues par l'attaque, un vendredi soir. L'incident s'est déroulé juste aux pieds des musiciens sur scène. Dans une interview avec stern, Köcher a partagé son expérience.

Elle décrit des moments de confusion alors que les gens ont commencé à se disperser. "Au début, je n'avais aucune idée de pourquoi tout le monde partait." Elle a cru que c'était une bagarre. "Puis j'ai entendu des cris, et j'ai réalisé que nous devions trouver un abri immédiatement. J'ai jeté ma guitare de côté et me suis cachée derrière les tambours."

Suzan Köcher: "Une femme a crié pour un médecin"

Köcher se souvient s'être couchée aussi à plat qu'elle le pouvait, incertaine si l'agresseur était armé d'une arme à feu. Elle n'a pas vu directement l'attaque. Au fil du temps, la musicienne a commencé à comprendre la situation qui se déroulait devant elle. "Une femme a crié pour un médecin - je me souviens vaguement avoir tenté de ranimer plusieurs personnes."

Il y a une image qui continue de la hanter : une couverture sous laquelle se trouvait un corps. "Sous elle, il y avait un individu sans vie - directement devant la scène. C'est au-delà de la compréhension et incroyablement tragique. Je suis profondément attristée." L'atmosphère tout entière a changé du tout au tout. "Nous dansions avec notre public, suivant le rythme. Instantanément, des vies ont été perdues." Köchter a envoyé ses pensées et prières aux victimes et à leurs familles.

D'autres spectateurs ont également quitté les lieux, cherchant refuge où ils le pouvaient. Dans la foulée, divers témoins oculaires ont partagé leurs comptes rendus de l'événement horrifiant.

