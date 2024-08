- Suspension de vol initial à la filiale de Lufthansa Discover Flights.

Chez Discover Airlines, filiale de Lufthansa, certains vols ont été initialement annulés suite au début de la grève. Cela comprenait quelques départs long-courriers et des aller-retours sur les routes court-courriers. Plusieurs autres vols court-courriers devaient être assurés par des compagnies aériennes partenaires, sans modification des itinéraires des passagers, selon les rapports.

La porte-parole a déclaré : "Notre objectif principal est d'opérer autant de vols que possible pour nos passagers"

Avec environ 55 vols prévus pour le mardi, Discover Airlines a souligné son intention de maintenir ce niveau d'opérations pour les jours suivants, en déclarant : "Il est de notre priorité constante d'opérer autant de vols que possible pour nos passagers".

Les syndicats Cockpit (VC) et UFO ont appelé à une participation de quatre jours de la part des pilotes et du personnel de cabine, jusqu'au 30 août. Cette grève a touché tous les départs d'Allemagne.

Fondée en 2021, Discover Airlines gère une flotte de 27 avions, desservant des destinations touristiques en Europe et au-delà depuis Francfort et Munich. Environ 1 900 employés travaillent pour la compagnie aérienne.

During the strike period, around 270 flights were expected from Frankfurt and Munich, as per Discover Airlines' plans.

Dans une tentative de minimiser les effets de la grève, Discover Airlines cherche à déplacer certains vols vers d'autres filiales de Lufthansa. Le syndicat UFO s'attend à ce que Lufthansa mette en place des stratégies similaires. Le Syndicat prévoit environ 270 vols de Discover Airlines pendant la période de grève.

Le conflit du travail provient d'un différend avec le syndicat Verdi, qui avait déjà négocié des accords collectifs initiaux pour les pilotes et le personnel de cabine chez Discover Airlines. Les demandes de UFO et Cockpit (VC) ne sont pas très différentes de celles conclues avec Verdi, mais chaque syndicat cherche à établir ses propres accords collectifs.

Discover Airlines a annoncé qu'elle continuerait à donner la priorité à l'op

