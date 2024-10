Suspension de l'utilisation de la capsule de suicide en attendant une enquête criminelle en cours suite à l'incident mortel d'une Américaine.

Le leader de The Last Resort, une organisation basée en Suisse, identifié comme Florian Willet, est actuellement en détention préventive, selon les informations de l'organisation elle-même et d'Exit International, un groupe lié établi en Australie il y a près d'un demi-siècle.

La police suisse a arrêté Willet et d'autres individus suite au décès malheureux d'une femme de 64 ans de la région américaine du Midwest le 23 septembre. Elle était la première personne à utiliser un dispositif nommé "Sarco" dans une zone forestière près de Schaffhausen, près de la frontière allemande.

Les individus initialement arrêtés dans le cadre de l'incident ont depuis été relâchés, selon les autorités.

La Suisse se targue d'avoir certaines des lois les plus libérales au monde en matière de suicide assisté, bien que la première utilisation du Sarco ait suscité des discussions parmi les législateurs.

La réglementation suisse permet le suicide assisté dans des conditions spécifiques, telles que la personne mettant fin à ses jours sans aucune assistance externe et sans motifs égoïstes de la part des aidants.

Au 23 septembre, les groupes de défense ont révélé que 371 personnes avaient entamé la procédure pour utiliser le Sarco en Suisse. Cependant, les demandes ont été suspendues après la première utilisation du dispositif.

Exit International, basé aux Pays-Bas et dirigé par le Dr. Philip Nitschke, est responsable du développement du Sarco, un dispositif imprimé en 3D qui a coûté plus d'un million de dollars à créer.

La capsule Sarco est équipée d'un siège inclinable et d'un bouton qui libère de l'azote gazeux d'un réservoir sous la chambre. Cela injecte le gaz dans la chambre scellée, induisant le sommeil et entraînant la mort par asphyxie en quelques minutes.

Exit International affirme que Willet était le seul témoin du décès de la femme, décrivant l'événement comme "paisible, rapide et digne". Cependant, ces allégations n'ont pas pu être indépendamment vérifiées.

Le même jour, la ministre de la Santé suisse Elisabeth Baume-Schneider a déclaré au parlement que l'utilisation du Sarco ne serait pas considérée comme légale. La femme en question était reportedly gravement immunocompromise.

Exit soutient que, selon leurs avocats suisses, l'utilisation du dispositif est permise par la loi suisse.

Les groupes de défense ont ajouté qu'ils n'ont découvert la position de la ministre que suite à la première utilisation du Sarco. Ils ont souligné que le timing était une simple coïncidence et non leur intention.

L'utilisation du dispositif Sarco en Europe, plus spécifiquement en Suisse, a suscité des discussions intenses parmi les législateurs européens. Suite à l'incident, Exit International, qui a développé le Sarco en Europe, questionne la position de la Suisse sur le suicide assisté.

