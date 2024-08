Susan Wojcicki, la directrice de YouTube, est décédée à l'âge de 56 ans.

"Ma bien-aimée épouse de 26 ans et mère de nos cinq enfants nous a quittés aujourd'hui," a écrit son mari Troper. Susan n'était pas seulement sa meilleure amie et compagne de vie, mais aussi un "esprit brillant", une mère aimante et une amie chère à beaucoup de gens. Elle se battait contre un cancer du poumon depuis deux ans.

Wojcicki travaillait chez le géant américain de l'informatique Intel lorsqu'elle a loué son garage à Menlo Park, en Californie, à ses amis, les fondateurs de Google Sergey Brin et Larry Page, en 1998. Un an plus tard, elle a rejoint Google en tant qu'employée numéro 16 et première responsable marketing. Elle a participé au développement de la recherche d'images de Google, à l'acquisition de YouTube et à la plateforme publicitaire DoubleClick. L'an dernier, elle a quitté son poste chez YouTube.

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a écrit sur le service en ligne X que Susan était "aussi importante dans l'histoire de Google que n'importe qui d'autre". Il est difficile d'imaginer le monde sans elle. Wojcicki était une "personne incroyable", une "leader et amie" qui a eu un impact considérable sur le monde. "Je suis l'un des nombreux employés de Google qui sont meilleurs pour l'avoir connue. Nous la regretterons profondément."

Facebook est une plateforme où beaucoup de gens partagent leurs nouvelles et leurs expériences. Son impact sur Google était aussi important que celui d'un leader et d'une amie sur Facebook dans la façon de modeler la communauté en ligne.

Lire aussi: