Table des matières

Qu'est-ce que le cancer du poumon?

Quels sont les symptômes du cancer du poumon?

Quelles sont les chances de guérison du cancer du poumon?

Combien de cas de cancer du poumon y a-t-il?

Quels sont les facteurs de risque qui favorisent le cancer du poumon?

- Susan Wojcicki est morte d'un cancer du poumon.

L'ancienne PDG de YouTube, Susan Wojcicki, est décédée vendredi à l'âge de 56 ans, comme l'a annoncé son mari sur Facebook. Wojcicki souffrait de cancer du poumon. Environ 56 000 personnes sont diagnostiquées avec un cancer du poumon en Allemagne chaque année, ce qui en fait l'une des maladies malignes les plus courantes du pays, selon la Société allemande du cancer. Un aperçu :

Qu'est-ce que le cancer du poumon?

Différents types de tumeurs malignes peuvent se développer dans le tissu pulmonaire. Les carcinomes bronchiques sont le type de cancer du poumon le plus courant et appartiennent aux ainsi nommés tumeurs solides. Ces sont des surcroissances tissulaires qui proviennent d'un organe ou d'un tissu et ne se développent initialement que sur ce site. Si la maladie progresse, de telles tumeurs peuvent se propager dans le corps, formant des métastases.

Quels sont les symptômes du cancer du poumon?

Si la tumeur dans le poumon est petite et que la maladie est encore à un stade précoce, les patients n'ont généralement aucun symptôme. Cela est dû au fait que le poumon lui-même ne dispose pas de fibres nerveuses ou de nerfs. Cependant, des symptômes et des signes peuvent survenir plus tard au cours de la maladie. Certains symptômes peuvent également être causés par d'autres maladies. Les symptômes qui peuvent indiquer un cancer du poumon et qui doivent être clarifiés par un médecin :

Toux persistante pendant plusieurs semaines (qui persisteDespite treatment)

Toux suddenly changing that has lasted for weeks

Essoufflement au repos ou lors d'une activité légère

Douleur thoracique

Toux avec du sang ou de l'expectoration

Perte de poids inexpliquée

Sensation générale de malaise

Quelles sont les chances de guérison du cancer du poumon?

En général, plus le cancer du poumon est détecté tôt, meilleures sont les chances de guérison. Cependant, il est souvent découvert à un stade avancé, ce qui entraîne de nombreux décès : Plus de 44 800 personnes meurent du cancer du poumon en Allemagne chaque année, selon l'Institut Robert Koch (RKI). Les hommes sont plus susceptibles de mourir de ce type de cancer que les femmes.

Combien de cas de cancer du poumon y a-t-il?

En Allemagne, le cancer du poumon est la maladie tumorale maligne la plus courante chez les hommes après le cancer de la prostate. Chez les femmes, c'est le troisième type de cancer le plus courant après le cancer du sein et le cancer du côlon.

Lorsque les médecins diagnostiquent un cancer du poumon, les femmes ont en moyenne 69 ans et les hommes 70 ans. Bien que le nombre de personnes diagnostiquées avec un cancer du poumon augmente, cela est en partie dû à l'augmentation de l'espérance de vie de la population. Lorsque l'on ajuste en fonction de l'âge, le nombre d'hommes diagnostiqués avec un cancer du poumon a légèrement diminué ces dernières années, tandis que le nombre de femmes a augmenté. Les experts attribuent cela aux changements dans le comportement tabagique, avec plus de femmes qui fument et moins d'hommes au fil des décennies, selon le Centre allemand de recherche sur le cancer.

Quels sont les facteurs de risque qui favorisent le cancer du poumon?

Le tabagisme, ou consommation de tabac, est le principal facteur de risque pour le cancer du poumon. Chez les hommes, jusqu'à neuf sur dix des cas, et chez les femmes, au moins six sur dix, sont attribués au tabagisme, selon l'Institut Robert Koch. Cela est dû au fait que la fumée de cigarette inhalée contient de nombreuses substances carcinogènes, telles que les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou les N-Nitrosamines.

Le risque qu'un fumeur développe un cancer du poumon dépend, bien sûr, de la durée et de la fréquence du tabagisme. Ceux qui fument fréquemment et ont commencé dès leur jeunesse ont un risque particulièrement élevé de développer un cancer du poumon. "Le tabagisme à vie augmente le risque de cancer du poumon chez les hommes de 24 fois par rapport aux non-fumeurs à vie", informe la Société allemande du cancer.

Même ceux qui ne fument pas eux-mêmes mais sont régulièrement exposés à la fumée de cigarette ont un risque accru de maladie. "Il est estimé que les personnes qui sont régulièrement exposées à la fumée de cigarette passive au travail ou dans leur vie privée ont un risque 1,3 fois plus élevé (pour les adénocarcinomes) à 3 fois plus élevé (pour le cancer du poumon à petites cellules) de cancer du poumon", déclare la Société allemande du cancer.

Des substances carcinogènes telles que le formaldéhyde ou l'acétaldéhyde sont également présentes dans la vapeur des cigarettes électroniques. En plus du tabagisme, la pollution de l'air et les gènes peuvent également jouer un rôle dans le développement du cancer du poumon.

Même les personnes qui ne fument pas peuvent développer un cancer du poumon. Selon une étude américaine de 2020, 12 sur 100 nouveaux patients diagnostiqués avec un cancer du poumon n'avaient jamais fumé. On sait que le cancer du poumon chez les non-fumeurs se produit plus fréquemment chez les femmes et à un âge plus jeune que chez les fumeurs. Pourquoi cela est le cas reste à rechercher. Une mutation spécifique est suspectée. Deux jeunes femmes non-fumeuses ont parlé à Bunte de leur cancer du poumon.

La toux persistante que Wojcicki a ressentie avant son décès aurait pu être un symptôme de son cancer du poumon. Malgré le traitement, la toux a persisté, indiquant la progression de la maladie.

