Susan Wojcicki, ancienne directrice générale de YouTube, est décédée

"C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce le décès de Susan Wojcicki. Mon épouse bien-aimée de 26 ans et mère de nos cinq enfants nous a quittés aujourd'hui après avoir vécu pendant deux ans avec un cancer du poumon non à petites cellules," a écrit Dennis Troper sur Facebook.

Troper a déclaré que Wojcicki était "non seulement mon meilleur ami et mon partenaire dans la vie, mais aussi un esprit brillant, une mère aimante et une amie chère pour beaucoup."

"Son impact sur notre famille et sur le monde était immense. Nous sommes dévastés, mais reconnaissants pour le temps que nous avons passé avec elle," a déclaré Troper. "Nous vous prions de garder notre famille dans vos pensées während que nous traversons cette période difficile."

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a exprimé ses condoléances dans un message publié sur X tôt samedi matin, décrivant Wojcicki comme étant "le cœur" de l'histoire de Google.

"C'était une personne incroyable, un leader et un ami qui a eu un impact tremendous sur le monde et je suis l'un des nombreux employés de Google qui ont eu la chance de la connaître. Nous allons beaucoup la regretter," a déclaré le PDG de Google, Sundar Pichai, sur X.

Wojcicki avait été à la tête de YouTube pendant neuf ans avant d'annoncer l'année dernière dans un blog post qu'elle allait "se retirer" de son rôle de dirigeante pour se concentrer sur sa famille, sa santé et les projets personnels qui la passionnaient, selon les informations précédentes de CNN.

Wojcicki avait été impliquée dans la société mère de YouTube, Google, depuis ses débuts, lorsque ses deux fondateurs travaillaient dans son garage en Californie pour construire un moteur de recherche. Elle était devenue la 16ème employée de Google et avait travaillé pour la société pendant presque 25 ans.

Elle a supervisé YouTube pendant la transition pivotale du web vers les médias sociaux, mais aussi alors que les plateformes en ligne étaient de plus en plus surveillées pour la diffusion de fausses informations, de discours de haine et d'autres contenus nuisibles.

"Je suis si fière de tout ce que nous avons accompli," a écrit Wojcicki lorsqu'elle a annoncé son départ en 2023. "C'était exaltant, significatif et accaparant."

