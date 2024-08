- survenue de la fièvre catarrhale du mouton chez les bovins et les ovins

La maladie bleue de la langue, dangereuse pour les animaux, a été détectée chez des bovins et des moutons en Saxe-Anhalt. Selon le ministère régional de l'Agriculture de Magdebourg, il s'agit de la première détection du variant BTV-3 en Saxe-Anhalt. Il y a quelques années, le variant BTV-8 avait déjà été détecté une fois.

Initialement, le district de Harz a rapporté que la maladie avait été détectée dans une ferme bovine près de Wernigerode par le laboratoire responsable de l'Institut Friedrich-Loeffler. Plus tard, l'Altmarkkreis Salzwedel a rapporté que le pathogène avait été trouvé dans deux troupeaux de moutons. Les troupeaux touchés se trouvent dans la Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf et la municipalité unifiée de Kalbe (Milde).

La Saxe-Anhalt n'est plus considérée comme "libre de maladie".

Le vétérinaire en chef du district de Harz, Rainer Miethig, a déclaré que cette détection faisait perdre à l'ensemble de l'État fédéral son statut de "libre de maladie". Depuis début juillet, de plus en plus d'États fédéraux rapportent une propagation explosive de la maladie. Entre autres, la maladie a été détectée en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Hesse, en Basse-Saxe, en Rhénanie-Palatinat, à Brême et en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

La maladie bleue de la langue est une maladie virale chez les ruminants tels que les moutons ou les bovins, transmise par de petits midges. Les animaux touchés peuvent souffrir de perte d'appétit et de fièvre, et la maladie peut être mortelle. Le pathogène est inoffensif pour les humains. Selon l'Institut Friedrich-Loeffler, la maladie bleue de la langue de sérotype 3 se propage actuellement. Selon le district de Harz, près de 1 500 cas ont été enregistrés en Allemagne jusqu'à présent.

L'association des agriculteurs de Saxe-Anhalt a annoncé que les éleveurs pouvaient utiliser trois vaccins qui ont été approuvés dans le cadre d'un arrêté d'urgence. Il n'a été fait aucun état sur l'ampleur éventuelle des dommages, car les effets dans les troupeaux touchés sont très différents. De plus, il y a des interactions avec d'autres facteurs, tels que la météo.

