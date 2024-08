- Surveillez les conséquences des événements avec une attention méticuleuse

Les autorités du Schleswig-Holstein gèrent les vols de drones au-dessus d'une zone commerciale à Brunsbüttel avec une grande prudence, a déclaré la ministre de l'Intérieur Sabine Sütterlin-Waack. "Les agences de sécurité fédérales et locales émettent des avertissements concernant l'espionnage et le sabotage depuis longtemps, et cela continue d'être le cas", a souligné la politicienne de l'Union chrétienne-démocrate. "Nous examinons certainement toute suspicion d'espionnage ou de sabotage dans le Schleswig-Holstein et surveillons de près cette situation."

Les activités de drones ont été signalées comme ayant commencé au-dessus du parc ChemCoast à Brunsbüttel depuis début août. Selon "Der Spiegel", jusqu'à quatre drones ont été repérés au-dessus de la zone pendant plusieurs nuits depuis le 8 août. NDR a rapporté, en se basant sur ses propres sources, que des drones ont également été vus vendredi soir.

Le parquet de Flensburg, qui s'occupe des affaires de sécurité de l'État, a ouvert une enquête sur la suspicion d'espionnage à des fins de sabotage. Le bureau a refusé de fournir des informations sur l'origine ou la cible des drones. Plusieurs médias ont suggéré la Russie comme suspect potentiel.

La ministre de l'Intérieur du Schleswig-Holstein a commenté : "Nous avons acquis des dispositifs de défense contre les drones et en acquérons plus. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les autres États et le gouvernement fédéral, et recevons leur soutien technique."

Les vols de drones devraient être un sujet de discussion au Parlement régional. "Nous demanderons un rapport du gouvernement régional lors de la prochaine commission de l'Intérieur le 4 septembre", a déclaré le député social-démocrate Niclas Dürbrook. "Ce sont des rapports plutôt alarmants. Il est rassurant que les gouvernements fédéral et régional collaborent maintenant pour élucider la vérité sur ces incidents."

Les autorités surveillent de près tout aéronef, comme les drones, dans la zone commerciale de Brunsbüttel en raison de préoccupations d'espionnage ou de sabotage potentiels. La ministre de l'Intérieur a déclaré qu'ils avaient acquis des dispositifs de défense contre les drones et travaillent avec d'autres États pour régler ce problème.

Lire aussi: