- Surveiller les événements ultérieurs avec diligence (Drone Ministre)

Les autorités chargées de la sécurité en Schleswig-Holstein gèrent avec une grande prudence les survols répétés de drones dans une zone industrielle de Brunsbüttel, a annoncé la ministre de l'Intérieur Sabine Sütterlin-Waack. Elle a déclaré : "Depuis longtemps, les agences de sécurité fédérale et régionale émettent des avertissements concernant l'espionnage et le sabotage. Cela reste une préoccupation." La politicienne de l'Union démocrate-chrétienne a ajouté : "Naturellement, nous traitons avec une extrême vigilance chaque piste potentielle d'espionnage ou de sabotage en Schleswig-Holstein."

Les médias rapportent que ces survols de drones ont commencé autour de la première semaine d'août dans le parc ChemCoast de Brunsbüttel. "Spiegel" indique qu'environ quatre drones ont été repérésvolant au-dessus de la zone pendant plusieurs nuits, à partir du 8 août.

En conséquence de ces activités suspectes, le parquet de Flensburg, qui s'occupe des questions de sécurité de l'État, a ouvert une enquête. Le parquet a refusé de Reveler l'origine des drones ou les cibles prévues. DIVERSES SOURCES ont nommé la Russie comme possible responsable.

De plus, la ministre de l'Intérieur du Schleswig-Holstein a déclaré : "Nous avons acquis de l'équipement de défense contre les drones et en acquérons plus. Nous collaborons également exceptionnellement bien avec les autres États fédéraux et le gouvernement fédéral, recevant un soutien technique des deux côtés."

Compte tenu des préoccupations d'espionnage ou de sabotage potentiels, il est crucial d'être particulièrement vigilant lors de l'analyse de toutes les données obtenues à partir de la zone industrielle après les survols de drones. Compte tenu de l'enquête en cours et de la possible implication d'entités étrangères, une prudence accrue devrait être exercée lors du partage de toute information liée à l'incident.

