- Surveillance vidéo des collecteurs de déchets à Ludwigshafen à l'avenir

La vidéosurveillance mobile est désormais utilisée par la ville de Ludwigshafen pour lutter contre les dépôts sauvages. Le projet pilote, coordonné avec le responsable de la protection des données de l'État, a commencé comme prévu jeudi, a annoncé la deuxième plus grande ville de Rhénanie-Palatinat. Une caméra a été installée dans une voiture qui se parque à des emplacements changeants pour documenter les futures infractions. Le projet est limité à six mois, avec un rapport intermédiaire prévu après trois mois. Selon la ville, il s'agit d'une initiative unique au niveau national.

Le but est d'identifier les contrevenants et de leur infliger des amendes. "Nous voulons prévenir le dépôt sauvage à l'avance, mais aussi avoir la possibilité de tenir les contrevenants responsables", a déclaré la maire Jutta Steinruck (indépendante). Il est frustrant pour les employés de la ville et les résidents lorsque le dépôt sauvage reste impuni. "Il faut que ça change."

Le responsable de la protection des données de l'État, Dieter Kugelmann, a souligné que le projet avait été approuvé "après une étude approfondie et une consultation, compte tenu de la situation très particulière". La ville fait de grands efforts pour protéger les droits des "innocents". Par exemple, certaines zones de l'image vidéo seront pixelisées et floues, et les périodes de stockage sont clairement définies. L'emplacement du véhicule sera marqué de manière publique et visible comme étant sous surveillance.

