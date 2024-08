- Surveillance téléphonique autorisée sur les membres de la dernière génération

Le tribunal régional de Munich a rejeté les plaintes contre la surveillance d'une ligne téléphonique appelée "téléphone de presse" d'allemands présumés membres du groupe de protection de l'environnement "Last Generation". Le parquet de Munich enquête sur des soupçons de formation d'une organisation criminelle contre des membres du groupe. Des journalistes avaient déposé des plaintes contre des décisions du tribunal local concernant la surveillance de la connexion téléphonique.

Le tribunal régional a rejeté les plaintes comme infondées. Le téléphone n'a pas été utilisé que pour des conversations avec des représentants des médias. Selon le dossier, il y a un soupçon que "Last Generation" remplit les critères d'une organisation criminelle. L'acte est grave, "et la clarification des faits aurait été significativement entravée d'une autre manière". La surveillance téléphonique est légale, et les exigences légales sont remplies.

Les activistes n'ont pas seulement bloqué des rues et des aéroports. Les enquêtes concernent également le soupçon que deux activistes ont tenté de saboter l'oléoduc entre Trieste en Italie et Ingolstadt en Haute-Bavière en avril 2022.

