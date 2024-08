- Surveillance douanière: " Pratiquement chaque seconde, on transportait de l'or à bord "

Accessoires de luxe en or inutilisés, estimés à environ 100 000 euros, armes cachées et près de 10 000 cigarettes de contrebande ont été découverts lors des premières inspections post-vacances des douanes. Chaque année, les contrôles sur les autoroutes 7 et 8 semblent donner de meilleurs résultats, selon un représentant de la direction principale des douanes d'Ulm. Le butin de la première semaine était reportedly important : presque chaque deuxième véhicule contrôlé transportait de l'or. Une grande partie provenait de la Turquie**.

Les six ensembles de bijoux en or, provenant de Turquie, figuraient parmi les objets saisis. Ils ont été estimés à environ 100 000 euros par les douanes. La collection comprenait des bagues, des chaînes et des bracelets, tous ayant échappé à la déclaration douanière à l'entrée dans l'Union européenne.

De plus, de nombreux biens illicites ont été découverts, notamment des armes à feu interdites, des couteaux, des armes à impulsion électrique et près de 10 000 cigarettes de contrebande. Les biens étaient soigneusement cachés ; dans un cas, les douanes ont même découvert de l'or dans un sac de farine.

Les douanes ne laissent aucune pierre intacte

En conséquence, environ 20 000 euros de droits de douane et environ 10 000 euros de garanties pour les pénalités anticipées ont été perçus pendant cette période. Dans certains cas, les bijoux ont servi de garantie. Des procédures pénales ont été engagées dans 28 cas en raison de soupçons d'évasion fiscale. Après tout, quiconque ne déclare pas ses biens est, par défaut, un fraudeur fiscal.

Les contrôles douaniers à la fin des vacances sur les A7 et A8 se poursuivront, selon la direction principale des douanes, et devraient durer environ trois semaines jusqu'au début septembre. Selon le porte-parole, ces contrôles ont lieu depuis plus de cinq ans. Pour cette année, un véhicule à rayons X pour des contrôles rapides et des chiens douaniers ont également été déployés.

