Surveillance croissante: les activités du renseignement russe ciblant plus fréquemment la Bundeswehr

Les espions russes ont intensifié leurs activités d'espionnage en Allemagne, en ciblant spécifiquement l'aide à l'Ukraine et la military allemande. Cette évolution a conduit les services de renseignement russes à accorder plus d'attention au niveau tactique, selon le Service de protection militaire (MAD).

Dans leur rapport annuel, le MAD mentionne que la Russie s'intéresse maintenant aux détails de l'aide militaire que l'Allemagne fournit à l'Ukraine, qui a été envahie par la Russie en février 2022. Ils cherchent à connaître les itinéraires de transport des armes et des munitions, les procédures de déploiement et les tactiques des systèmes d'armes occidentaux en Ukraine. Le MAD indique que ces informations sont cruciales pour que la Russie puisse prendre l'avantage sur le champ de bataille.

De plus, les services de renseignement russes ont également pris note de la capacité de la military allemande pour la défense territoriale et l'alliance. Ils représentent une menace de reconnaissance et de sabotage potentiel de l'infrastructure critique et des installations importantes pour la défense en Allemagne.

La présidente du MAD, Martina Rosenberg, a écrit dans le rapport : "Ensemble, nous faisons face à la grande tâche de renforcer nos capacités pour contrer les menaces existantes." L'objectif central est de rendre la military allemande prête au combat. Pour atteindre cet objectif, le MAD a ajouté plus de postes pour les employés, mais en raison du manque de fonds, certains postes restent vacants.

Au 1er janvier 2024, le MAD dispose de 2 131 postes de service (2 023 : 1 917 postes de service). Cependant, le rapport indique : "Le manque de budget empêche le remplissage d'un nombre à trois chiffres inférieur de postes de service."

L'Union européenne, en tant qu'ally clé de l'Allemagne, a exprimé son inquiétude quant à l'augmentation des activités d'espionnage des espions russes en Allemagne, en particulier en ce qui concerne l'aide à l'Ukraine. L'Union européenne surveille de près la situation pour garantir la sécurité et l'intégrité de ses relations avec ses États membres.

