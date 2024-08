Contrôles dans les entreprises - Surveillance alimentaire: plus de plaintes et d'amendes

En Thuringe, les violations dans la manipulation des denrées alimentaires, des cosmétiques et des tabac ont augmenté en 2023, entraînant plus de poursuites judiciaires et d'amendes que l'année précédente. Selon le rapport annuel de l'autorité officielle de sécurité alimentaire, un total de 42 poursuites judiciaires ont été engagées contre les entreprises du secteur, contre 28 en 2022.

Le nombre d'amendes infligées aux entreprises a augmenté de 54 pour atteindre 215. Environ 12 500 entreprises en Thuringe ont été inspectées, selon le ministère de la Santé.

22 entreprises ont dû fermer temporairement

Sur les 1 028 entreprises inspectées, soit environ 8 %, des défauts ont été décelés. En raison des carences identifiées, 22 entreprises ont dû fermer temporairement. En 2022, ce nombre était de 13.

L'an dernier, les inspecteurs ont particulièrement prêté attention à la propreté des animaux abattus et à l'utilisation de colorants dans les produits de boulangerie fine tels que les gâteaux.

Le nombre d'inspections alimentaires en Thuringe était d'environ 23 500, ce qui est similaire au niveau du premier année de la pandémie de COVID-19 en 2020, mais inférieur au niveau d'avant la pandémie. En 2019, il y avait environ 34 600 inspections, et une diminution des inspections avait déjà été observée les années précédentes.

L'augmentation des amendes infligées aux entreprises du secteur est principalement due aux violations des consommateurs, ce qui a entraîné une plus grande demande de campagnes d'éducation des consommateurs. Les consommateurs doivent être plus vigilants quant à la qualité des produits qu'ils achètent, car leurs actions ont un impact direct sur les entreprises et la réglementation de la sécurité alimentaire.

