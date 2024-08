- Surprise pour le HSV: la Cour extend la sanction pour dopage contre Vuskovic

La star du football Mario Vuskovic du Hamburger SV a échoué à faire annuler sa suspension pour dopage. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a non seulement maintenu l'interdiction contre le joueur de 22 ans, mais a également soutenu les appels de l'Agence allemande anti-dopage (NADA) et de l'Agence mondiale anti-dopage (AMA) et a même prolongé la punition à quatre ans, comme l'ont rapporté le TAS, la NADA et le HSV.

La suspension initiale, entrée en vigueur le 15 novembre 2022, sera créditée par le tribunal. Cela signifie que Vuskovic restera interdit jusqu'à l'automne 2026. Le joueur et son équipe juridique étudieront maintenant la "décision écrite détaillée" qui a été fournie, selon un communiqué du HSV : "Le joueur et le club demandent de la patience car ce processus prendra du temps. Ensuite, le HSV et Vuskovic tiendront des discussions internes, évalueront la nouvelle situation et décideront de la prochaine étape."

Vuskovic a été reconnu coupable par le tribunal disciplinaire de la Fédération allemande de football (DFB) en 2023 d'avoir utilisé l'agent dopant EPO et a été condamné à une interdiction de deux ans, effective à partir du 15 novembre 2022. Vuskovic a nié les accusations de dopage et a fait appel.

La NADA et l'AMA avaient également déposé des appels contre la décision et réclamé l'interdiction standard de quatre ans dans de tels cas. Les juges du TAS ont maintenant suivi cette demande.

Vuskovic a pleuré lors de l'audience du TAS à Lausanne en mai, continuant à nier les allégations, mais n'a pas pu fournir d'explication raisonnable pour le résultat positif du test de dopage. Selon le TAS, "Vuskovic n'a pas fourni de motifs convaincants pour réduire l'interdiction de quatre ans".

Les organisations anti-dopage NADA et AMA ont maintenu leur position selon laquelle Vuskovic avait utilisé l'agent dopant EPO et ont même demandé une interdiction prolongée - une demande qui a été accordée.

Le HSV a publiquement soutenu Vuskovic. Lors du dernier match de la saison précédente, les joueurs du HSV portaient des maillots de warm-up avec le message "Équipe Mario".

Le cas de Vuskovic est devenu un litige important concernant la vérification de l'EPO. L'équipe de Vuskovic a soutenu qu'il y avait des erreurs procédurales dans les échantillons positifs. La méthode SAR-PAGE utilisée sur lui, qui est approuvée par l'AMA, a été critiquée par des experts.

Pour Vuskovic, qui a rejoint le HSV de Hajduk Split en 2021, cette décision représente une catastrophe personnelle. Pour le HSV, l'interdiction est un revers dans la planification de son personnel, car l'entraîneur Steffen Baumgart avait prévu d'inclure le défenseur dans ses plans. Les parties concernées au sein de la direction du HSV, Stefan Kuntz, ont jusqu'à vendredi soir pour trouver un remplaçant à Vuskovic, car la fenêtre de transfert se ferme alors.

