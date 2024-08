- "Surprenantement remarquable": Wetekam marque une année remarquable

Avant d'embrasser sa petite amie Joline, Maurice Wetekam a lutté contre les larmes dans la piscine de l'arène de La Défense à Paris. À l'âge tendre de 18 ans, ce nageur de TSV Bayer 04 Leverkusen a remporté une médaille de bronze dans l'épreuve des 100 mètres brasse, devenant ainsi le premier Allemand à remporter une médaille lors de ces Paralympiques, soulagéant ainsi la tension de ses coéquipiers.

"C'est incroyable - la première médaille. Gagner une médaille en soi est une expérience incroyable", a déclaré Wetekam, né avec une malformation du bras. "Je n'ai jamais connu un soutien aussi écrasant, je ne peux même pas mettre des mots dessus."

Lors de sa série éliminatoire, ce jeune compétiteur paralympique a battu son propre record personnel et a reçu les éloges de l'entraîneur national Ute Schinkitz. "En tant que débutant, faire preuve de ses compétences pour la première fois dans une arène aussi prestigieuse - on ne peut que l'applaudir", a-t-elle déclaré.

Pic imprévu d'une année distinctive

Ce pic surprenant a marqué une année distinctive. Aux championnats d'Europe en avril, il a réalisé un temps de 1:11.59 minutes, se classant huitième et restant derrière le peloton. "Il a eu une saison difficile", a déclaré Schinkitz. "Mais il y avait des croyants en lui, et il a écouté. Pour cela, je suis immensément reconnaissant." En seulement quatre mois, son poulain a amélioré le temps initial de plus de quatre secondes.

"J'ai totally revu mon état d'esprit - avec beaucoup d'aide de l'équipe d'entraîneur, mais aussi de la famille. J'ai repris le problème à zéro, affiné la routine d'entraînement et apporté des changements. Bien sûr, ce n'est pas encore parfait, mais pour une période aussi courte, c'est déjà impressionnant", a partagé le natif de Dortmund.

Lutte depuis l'arrière

Bien que le futur médaillé d'or Stefano Raimondi d'Italie, le héros local Hector Denayer et Artem Isaew, sous un drapeau neutre, aient été considérés comme les favoris pour la médaille convoitée, Wetekam semblait initialement être en retard. Il avait un temps de réaction insuffisant au départ et devait rattraper le peloton. "Quand j'ai vu après 85 mètres que l'italien et le russe étaient devant moi dans leurs couloirs, j'ai juste pensé : Merde. C'était une lutte acharnée à la fin."

Finalement, ses efforts ont payé. Wetekam a amélioré son temps initial de 0,75 seconde de plus. "Ça ne pouvait pas mieux se passer, et le temps le montre Certainly", a-t-il reconnu.

Le prochain grand défi l'attend : les Jeux paralympiques de 2028 à Los Angeles. "Nous construisons sur nos réalisations actuelles et visons une meilleure performance à LA", a déclaré Wetekam, et Schinkitz était déterminée : "Le garçon a encore un immense potentiel."

