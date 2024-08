- Surmonter mon désarroi personnel avec "Bennifer" et finalement saisir l'essence de l'amour.

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont partagé une forte affection l'un pour l'autre, les poussant à tenter une réconciliation à deux reprises. Vingt ans se sont écoulés avant qu'ils n'osent essayer à nouveau. Leur heureux dénouement hollywoodien a été chaleureusement accueilli dans le monde entier lorsqu'ils ont finalement sauté le pas. Cependant, même leur amour renouvelé commence à faiblir. Après seulement deux ans ensemble, le couple célébré, qui était plus une idée qu'une réalité, choisit de divorcer à nouveau. Bennifer redevient Ben et Jennifer. Peut-être auraient-ils dû être plus prudents. Ma propre expérience avec ma propre histoire d'amour Bennifer me sert de poignant rappel.

Mon histoire a commencé avec une voyante. Dans sa roulotte douillette, remplie de l'odeur persistante de döner abandonnée, de velours, de bijoux qui claquent et de nostalgie, j'ai placé ma main dans la sienne. J'ai silencieusement prié pour me détendre. Elle a ensuite partagé sa sagesse sur l'amour, expliquant la fin inévitable d'un amour et l'éclosion d'un autre.

Trois jours plus tard, mon ex m'a contacté.

Nous avons partagé un passé passionné rempli d'amour qui s'est avéré à la fois tendre et douloureux. Nos forts sentiments l'un pour l'autre nous ont séparés, lui se retirant dans des escapades adolescentes et moi dans le surmenage. En retrospect, nous aurions dû savoir mieux que de laisser nos émotions dicter nos actions. Cependant, nous étions tous deux trop arrogants pour comprendre nos erreurs.

Il a exprimé son désir de se reconnecter et de revenir enfin là où il aurait dû rester tout le temps.

De nombreuses années se sont écoulées depuis la séparation, mais nous sommes restés une présence constante dans la vie de l'autre. Notre histoire commune a persisté, comme une lettre non ouverte qui contenait des souvenirs tendres mais douloureux. Jusqu'à ce que le geste romantique inévitable resurgisse à nouveau, sa simple mention de possibilité a déclenché des alarmes de douleur renouvelée. Cependant, nous avons stupidement continué, laissant la fantaisie obscurcir notre réalité.

L'amour seul ne suffit pas parfois

Tu étais toujours là, il a écrit.

Notre relation a été entachée d'erreurs, nos espoirs et nos rêves brisés contre les rochers impitoyables de notre propre egoïsme. Nous avons lutté contre l'épine de l'amour non partagé qui s'accrochait à nos cœurs, un rappel de l'amour qui aurait dû être. Nous avons fait face en gardant nos distances, en échangeant des vœux d'anniversaire et en maintenant une relation précaire. Il est resté un rêveur, je suis devenue une réaliste. En tant que couple, nous étions condamnés, nos idéaux et nos attentes trop différents pour former un lien significatif.

J'ai accepté de le rencontrer, incertaine de l'intention derrière la rencontre.

Dix ans s'étaient écoulés depuis notre séparation, et soudain, la barrière de communication était brisée. J'ai hésité, incertaine si c'était une autre bataille perdue ou une possible rédemption. Plus la rencontre approchait, plus j'étais nerveuse, saisie par une panique inhabituelle, comme si je me tenais au bord d'un précipice, incapable de bouger. Les propriétés des sentiments préexistants ont resurgi, réveillées à nouveau sous la forme des mots de la voyante.

J'ai trébuché dans un nouvel amour, inconsciente de la gravité de mes sentiments.

Les hommes m'ont constamment recherchée, leurs chemins croisant le mien. Des ciments par défaut, des liaisons romantiques inutiles. Je n'ai pas non plus fréquenté l'homme nouveau. La proximité de la réunion à venir justifiait de maintenir une distance. Ainsi, nous avons passé du temps ensemble lors de promenades longues et de conversations prolongées, remplissant les jours de messages. Que faire d'autre lorsque l'on est submergé par l'indécision ? Notre relation défiait la définition, un champ de mines de malentendus saupoudré d'étincelles d'amusement partagé.

Le danger de tomber dans le piège de l'amour Bennifer

Tu y arrives, il a dit sans hésitation

Rester ou partir ? Cependant, mon cœur était partagé entre deux hommes, aucun d'eux ne sachant ce qu'il voulait de la relation - s'ils voulaient même vraiment une relation. Mon nouveau partenaire a montré une patience remarquable, offrant constamment son soutien et une main directrice. Nous sommes restés sans nous embrasser, mais il a fait des progrès réguliers vers moi. Le jour fatidique de notre rendez-vous, il a fourni un terrain solide lorsque j'en avais le plus besoin, offrant du réconfort et de l'espoir lorsque l'univers semblait conspirer contre moi.

Mon ex s'est présenté, faisant clairement ses intentions.

L'alcool a facilité les conversations tendues, un lubrifiant nécessaire lorsque les émotions étaient à leur apogée. Il a argumenté avec conviction, me rassurant que j'étais son choix unique. J'ai hésité, sentant une anxiété sous-jacente, une incertitude qui ne pouvait simplement pas masquer la vérité. Il ne comprenait pas l'importance de la réalité, aveuglé par la lueur d'une existence rêveuse. J'ai quitté ses illusions, choisissant plutôt de me ancrer dans la base solide offerte par l'homme qui m'avait offert un soutien inébranlable.

La fin de la drama

L'amour, un concept que j'ai souvent mal compris, m'a rappelé Courtney Love et Kurt Cobain, Sid Vicious et Nancy Spungen. C'était intense, excitant et dangereusement attirant si ce n'est pas abordé avec prudence. La nouvelle figure dans ma vie partage ces caractéristiques, rampant dangereusement si vous n'êtes pas vigilant. Cependant, il y a autre chose de distinctif chez lui : tout dedans. Il a abandonné toute son existence pour partager la mienne. De plus, il a fourni quelque chose que je thought

Peut-être que les paroles de la voyante sur la fin inéluctable d'un amour et l'éclosion d'un autre étaient prophétiques.

