- Surf dans la ville - Vague artificielle près de Munich

Surfing rapide comme la mer : À proximité de l'aéroport de Munich, un parc de surf avec des vagues artificielles a ouvert ce week-end après deux années de construction. Selon les exploitants, c'est le plus grand parc de ce type en Europe et le seul en Allemagne. La piscine de 180 mètres de long peut accueillir 60 athlètes à la fois. Dimanche, le parc accueillera son festival d'ouverture, ouvert à tous les visiteurs.

Spectacles de surf et Olympiens à l'ouverture

Les vagues artificiellement générées, qui peuvent atteindre jusqu'à deux mètres de hauteur, sont conçues pour aider les débutants à démarrer dans ce nouveau sport et permettent également aux professionnels de surfer. L'Association allemande de surf (DWV) prévoit d'utiliser le parc de surf pour des compétitions et des entraînements officiels, comme annoncé à la fin du mois de mai.

Pour l'ouverture exclusive avec une fête et des spectacles de surf samedi, les surfeurs professionnels et participants olympiques Camilla Kemp et Tim Elter, tout juste revenus de Tahiti, ainsi que Leon Glatzer, qui a participé aux Jeux olympiques de Tokyo il y a quatre ans en tant que premier surfeur allemand, sont attendus.

Le surf sur les vagues de rivière est tendance

Les athlètes n'ont plus besoin d'aller à la mer, car leur paradis peut parfois se trouver juste devant leur porte : le surf sur les vagues de rivière est la formule magique. Dans plusieurs villes, des vagues artificielles ont été créées sur les rivières, suivant le modèle de la vague célèbre de l'Eisbach dans le jardin anglais de Munich, par exemple à Augsbourg, Nuremberg et Hanovre.

Des vagues de rivière similaires pour le surf, qui peuvent être régulées ou éteintes via des boutons d'urgence, peuvent également être trouvées aux États-Unis et au Canada, ainsi qu dans de nombreux autres pays européens tels que la France, l'Autriche, la Suisse, l'Italie, l'Angleterre et la République tchèque.

Cependant, ces vagues sont stationnaires : elles ne se brisent pas mais restent stables en place. Théoriquement, les professionnels pourraient les chevaucher indéfiniment, contrairement aux vagues en mer et au nouveau parc de surf, qui roulent et se brisent finalement.

Le fondateur de Surftown Munich, Chris Boehm-Tettelbach, un surfeur passionné lui-même, a développé l'idée il y a dix ans, la décrivant comme "des conditions parfaites au toucher d'un bouton". Les débutants peuvent profiter d'une vague douce, tandis que les experts peuvent vivre des vagues puissantes et creuses, selon le site Web.

Surfer toute l'année

Le nouveau parc de surf couvre environ 20 000 mètres carrés, avec la piscine mesurant environ 10 000 mètres carrés. Tous les dix secondes, les surfeurs peuvent attraper l'une des vagues artificielles générées en continu. Le parc de surf est prévu pour être ouvert toute l'année, la piscine restant non chauffée. Traditionnellement, le surf se pratique également sur l'Eisbach à Munich pendant l'hiver.

Des panneaux photovoltaïques sont prévus pour couvrir 80 pour cent de l'électricité nécessaire pour générer les vagues à l'avenir. Un parc solaire près de l'installation est prévu pour être terminé à cette fin.

Après une journée passionnante de spectacles de surf professionnels et d'apparitions d'Olympiens lors du festival d'ouverture, les surfeurs peuvent profiter de leur temps libre en chevauchant les vagues au parc de surf toute l'année. Même lorsque le surf traditionnel n'est pas possible en raison du temps froid, les surfeurs peuvent encore s'amuser dans la piscine chauffée pendant leur temps libre.

Lire aussi: