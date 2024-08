- Surchargée de sa meilleure performance de sa carrière en WNBA.

Jeune star du WNBA Leonie Fiebich, 24 ans, a livré sa meilleure performance jusqu'à présent dans la ligue, surmontant une blessure aux côtes. Elle a surpassé la rivalité entre les sœurs Sabally, Satou et Nyara, en seulement 48 heures. Cet exploit incroyable a eu lieu lors de la victoire de New York Liberty 79-71 contre les Dallas Wings. Fiebich a inscrit 16 points, 7 rebonds et 2 interceptions.

Née à Landsberg am Lech, Fiebich est dans sa première saison en Amérique du Nord. Parmi les recrues, seule Caitlin Clark des Indiana Fever a de meilleures statistiques dans plusieurs catégories.

Au micro de l'arène du Barclays Center à Brooklyn, Fiebich a exprimé son excitation : "C'est génial de gagner et de profiter du jeu à domicile." Sa précédente blessure aux côtes s'était réveillée lors du premier match entre les deux équipes deux jours plus tôt, la limitant à une apparition de 12 minutes. Cependant, malgré le besoin de soutien supplémentaire, elle a réussi à jouer Nearly 29 minutes cette fois-ci.

Ses contributions à la huitième victoire consécutive des Liberty ont été importantes. Elle a affiché une défense de haut niveau et a réussi plus de tirs à trois points que quiconque, en réussissant un total de quatre. "Nous aimons partager le ballon et impliquer tout le monde", a déclaré Fiebich. Cela s'est vu dans leur performance ce jour-là.

De retour en France, Fiebich a joué aux côtés de Nyara Sabally, tout comme à New York. Malheureusement, la jeune sœur Sabally, qui a joué pendant 18 minutes sans marquer mais a recueilli 6 rebonds, était également blessée, avec un poignet bandé.

L'aînée des sœurs Sabally, Satou, a connu une baisse de performance par rapport à la défaite précédente deux jours plus tôt, marquant seulement 10 points.

