Sur une île écossaise, un étranger sort de l'obscurité. Elle savait qu'elle devait être avec lui

Une silhouette solitaire se tenait seule parmi les bâtiments de pierre vieux de 3 000 ans, berçant une tasse de thé dans la lumière déclinante.

Rachael est diplômée d'histoire depuis une vingtaine d'années. Enfant, elle a grandi près de la ville écossaise de Glasgow et son imagination a été captivée par les cours d'histoire sur les sites archéologiques néolithiques des Orcades. Travailler comme guide touristique à Skara Brae était un rêve devenu réalité.

Au cœur de l'été, Rachael faisait visiter le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO à des files de touristes. Mais ce jour-là, en mars 2013, il n'y avait pas de visiteurs. Au lieu de cela, Rachael contemplait la vaste étendue de l'océan bleu, profitant du calme.

"Je me souviens d'avoir regardé le ciel, la mer et les falaises, et d'avoir vu cette magnifique couleur lilas, une sorte de crépuscule, alors que la journée commençait à se terminer", raconte Rachael à CNN Travel aujourd'hui.

Sa rêverie a été interrompue lorsque sa radio a sonné dans sa poche.

"Mon directeur m'a appelée par radio pour me dire qu'un visiteur arrivait, que je devais rester sur mes gardes et poser ma tasse de thé.

Rachael s'exécute et se rend à l'entrée de Skara Brae. En jetant un coup d'œil sur le chemin, elle aperçut une silhouette solitaire qui se dirigeait vers elle.

En se rapprochant, elle vit qu'il s'agissait d'un homme, tout de noir vêtu, coiffé d'un chapeau d'où dépassait une plume. Tout de suite, Rachael est intriguée.

"C'était un peu comme ce sentiment magique de voir quelqu'un au loin - et on a l'impression que cette personne nous est familière, mais qu'elle est aussi magique et intrigante.

Le mystérieux homme au chapeau était Anthony, un étudiant américain de l'université du Wisconsin qui étudiait à Édimbourg. Comme Rachael, Anthony est fasciné par l'histoire.

"J'avais prévu un voyage dans les Orcades pour voir les cercles de pierres, les tombes néolithiques et, surtout, le village de Skara Brae", raconte Anthony à CNN Travel.

Anthony avait voyagé avec un ami d'Édimbourg, en prenant le ferry d'Aberdeen. Lorsqu'ils sont arrivés dans les Orcades, ils étaient tous deux fatigués. Anthony voulait avoir un aperçu des sites dès que possible, mais son ami n'a pas voulu.

Anthony espérait qu'en se rendant à Skara Brae en début de soirée, il pourrait s'approcher des bâtiments préhistoriques - plutôt que de les observer de loin, comme il est généralement recommandé.

Quand je suis arrivé, ma première pensée en la voyant a été : "Bon sang, ça ne va pas marcher. Il va y avoir quelqu'un ici. Je ne peux pas me faufiler", raconte Anthony.

Mais lorsque Anthony et Rachael, qui ont demandé à ce que leurs noms de famille ne figurent pas dans cette histoire pour des raisons personnelles, se sont présentés, ses appréhensions se sont rapidement dissipées.

"Tout a changé. Rachael avait cette façon de donner vie au site, de le rendre humain et réel par opposition à l'amas de pierres qui s'écroulait devant nous", raconte Anthony.

Rachael, ravie de parler à quelqu'un d'aussi passionné d'histoire qu'elle, propose à l'étranger américain une visite guidée informelle du village préhistorique.

En se promenant autour des édifices en pierre, les deux hommes ont parlé de l'histoire de Skara Brae. Anthony se dit "enchanté" par la façon dont Rachael a fait revivre le site.

"Ce n'est pas une question de pierres, c'est une question de personnes et d'histoires", dit-il.

"Inutile de dire que nous avons complètement perdu la notion du temps et que j'ai eu le coup de foudre.

"Je pense que nous avons alors remarqué qu'il y avait une sorte de connexion entre nous", dit Rachael, qui ajoute qu'elle a à peine entendu le bourdonnement de sa radio. La nuit tombait et son directeur lui demandait par radio de revenir car le site fermait.

Je devrais être avec lui

Plus tard dans la soirée, Anthony et son ami se promènent dans une épicerie locale. Il s'engage dans l'une des allées et, à sa grande surprise, Rachael est là, bras dessus, bras dessous avec un autre homme. Il était évident qu'il s'agissait de son petit ami.

"J'étais plutôt abattu", raconte Anthony. "Cela n'avait pas d'importance. De plus, je n'étais aux Orcades que pour le week-end. En réalité, qu'allais-je faire ? Entamer une relation à distance avec un guide touristique des Orcades ?

Rachael se souvient également de ce moment. Elle n'a pas été surprise de croiser à nouveau Anthony - vivre sur une petite île rend ce genre de moment banal - mais elle a été surprise par sa réaction à ce moment de sérendipité.

"J'ai brièvement salué Anthony et son ami. Puis je me souviens d'être montée dans la voiture de mon petit ami et d'avoir conduit jusqu'à mon appartement sur l'île. Je me souviens très bien d'avoir regardé par la fenêtre et d'avoir vu Anthony passer avec son sac à dos".

Leurs regards se croisent et Rachael lit la déception sur le visage d'Anthony.

"Je savais au fond de moi que je devais être avec lui, que je ne devais pas être avec cet autre homme, que je devais être avec lui", dit Rachael aujourd'hui.

Pourtant, à l'époque, elle a chassé cette pensée de son esprit - elle savait qu'Anthony retournerait bientôt à Édimbourg, puis dans le Wisconsin. Elle ne le reverrait probablement jamais.

Avec le temps, elle s'est résignée à ce fait, même si elle aimait se souvenir de leur promenade autour de Skara Brae au crépuscule.

"J'ai toujours eu une sélection de visiteurs dont je me souvenais, soit parce que j'avais un lien unique avec eux, soit parce qu'ils m'avaient dit quelque chose, soit parce que la façon dont ils interagissaient avec le village m'avait vraiment frappée, soit parce qu'ils étaient tout simplement le genre de personne qu'ils étaient. Je pense donc que j'ai placé Anthony dans la catégorie des cinq visiteurs les plus intéressants de Skara Brae".

Quant à Anthony, de retour à Édimbourg et plus tard dans le Wisconsin, il se remémore ses conversations avec Rachael. Leur rencontre a eu un impact important sur son travail.

"Grâce à un certain guide touristique, mes recherches se sont concentrées sur les Orcades néolithiques et non plus sur la Grande-Bretagne néolithique", explique-t-il.

Anthony a également relégué Rachael au passé.

"C'était un récit de voyage - et l'un des meilleurs que j'aie eus - mais c'est à peu près tout ce qu'il a été.

Une seconde chance

Un an et demi plus tard, à l'automne 2014, Anthony a eu l'occasion de retourner aux Orcades pour poursuivre ses recherches. Cette fois-ci, il a visité toutes les tombes néolithiques de l'île, traçant les alignements solaires à l'aide d'une carte détaillée de l'Ordnance Survey britannique.

"J'ai passé un mois et demi à parcourir l'archipel à vélo avec une boussole et une carte OS", se souvient-il.

Entre-temps, Rachael a quitté Skara Brae pour un autre site archéologique orcadien, Maeshowe, un site funéraire à chambres.

Elle s'était séparée de son petit ami l'année précédente et passait ses journées à traîner avec ses amis, profitant de la beauté de l'île.

Rachael appréciait également le temps pour elle, notamment les jeudis matins qu'elle passait à feuilleter le journal local des Orcades, l'Orcadian.

Un jeudi, Rachael est assise sur son canapé et feuillette le journal. La publication était remplie d'articles locaux habituels, mais un article en particulier avait attiré son attention. Il s'agissait de l'histoire d'un touriste américain qui avait découvert un message dans une bouteille. Il y avait une photo de lui, coiffé d'une casquette ornée d'une plume, tenant la bouteille et souriant.

Rachael n'en revient pas. Cette photo lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. En fait, c'est forcément lui, l'homme de Skara Brae.

Pendant ce temps, Anthony avait terminé son aventure à vélo en solitaire et avait rejoint le conseiller de son université, qui était en visite dans les Orcades pour quelques semaines afin de prendre des nouvelles de son étudiant.

Le professeur d'Anthony souhaitait visiter Maeshowe. Le lendemain de la publication de l'article, ils se sont donc rendus sans le savoir sur le lieu de travail de Rachael.

"Je n'oublierai jamais que je suis entré dans le centre d'accueil des visiteurs et que je l'ai vue", raconte Anthony. "C'est la chose la plus étrange, mais je me suis souvenu de sa voix plus que de toute autre chose.

"Je me suis alors mis à paniquer, parce que je me demandais comment tu étais là, c'était trop.

Rachael a également reconnu Anthony.

"Le centre d'accueil des visiteurs était un ancien moulin. Il a monté les escaliers en bois, est entré en courant, a ouvert sa veste en cuir et a sorti des tonnes de prospectus, de billets, de passeports et tout le reste, qu'il a jetés sur le bureau", se souvient-elle.

"Il m'a dit qu'il voulait réserver une visite et je lui ai demandé son nom. Il m'a dit son nom et je me suis dit : 'C'est le même nom que dans le journal, c'est donc lui'. C'est donc lui".

Quelques minutes se sont écoulées et Rachael a commencé à passer les billets à la caisse. Elle lève à nouveau les yeux vers Anthony et décide de dire quelque chose.

"Je crois que je me souviens de vous, dit-elle. "À Skara Brae.

Anthony ressent une poussée d'émotion - soulagement, surprise et excitation.

"C'était un moment fantastique", dit-il aujourd'hui.

Le lien qui unissait Anthony et Rachael depuis un an et demi était toujours présent, et tous deux le ressentaient. Les collègues de Rachael ont également perçu cette alchimie. Rachael n'était pas censée faire des visites guidées ce jour-là, mais ses collègues de travail ont modifié l'horaire pour s'assurer que ce serait Rachael qui ferait visiter Maeshowe à Anthony et à son professeur.

"Nous avons fini par faire la visite ensemble, car Anthony connaît très bien les Orcades néolithiques", explique Rachael.

Ils ont travaillé en équipe, discutant de l'histoire du site et se stimulant mutuellement.

"Mes collègues de travail appelaient déjà Anthony mon nouveau petit ami", raconte Rachael en riant. "Ils faisaient les idiots et se demandaient qui était ce type qui te suivait comme un petit chien.

Après la tournée, Rachael a demandé son numéro à Anthony - le revoir était une telle coïncidence qu'elle ne voulait pas laisser passer l'occasion.

Anthony était ravi, mais il ne savait pas si Rachael lui proposait de sortir avec elle en tant que collègue historien, en tant qu'ami ou pour quelque chose de plus.

Plus tard dans la semaine, ils se sont retrouvés pour déjeuner dans un café local, puis pour se promener sur l'une des plages des Orcades balayées par le vent.

"L'étincelle de la connexion était là", raconte Anthony. "Nous n'avons pas arrêté de parler pendant deux heures et demie.

Quelques jours plus tard, ils sont allés voir un film ensemble, dans un cinéma pop-up installé dans une salle paroissiale de la ville portuaire de Stromness, dans les Orcades.

"Nous étions aussi proches qu'il est possible de l'être, mais sans l'admettre", raconte Anthony.

Il a ensuite abordé le sujet.

"Je trouve qu'il est difficile d'être simplement amis", a-t-il dit.

"C'était très mignon", dit Rachael aujourd'hui.

Après cela, ils ont formé un couple.

Nous n'avons jamais eu de relations occasionnelles du genre "Oh, on verra bien comment ça se passe". C'était toujours : C'est nous, nous sommes ensemble, nous allons essayer de trouver un moyen de faire en sorte que ça marche", dit Anthony.

Une histoire d'amour transatlantique

Avec le recul, Anthony et Rachael disent qu'aucun d'entre eux n'avait compris ce que signifiait s'engager dans une relation avec quelqu'un qui vivait à l'autre bout de l'océan.

D'une part, voyager entre les Orcades et le Wisconsin n'était pas une mince affaire.

"Le premier voyage que j'ai fait en Amérique, je crois que j'ai dû aller d'Orkney à Wisconsin. Je crois que j'ai dû aller des Orcades à Glasgow, puis de Glasgow à Amsterdam, puis d'Amsterdam à Détroit, puis de Détroit à Milwaukee. Puis Milwaukee jusqu'à l'endroit où vit la mère d'Anthony", raconte Rachael. "Vous pouvez imaginer l'état dans lequel j'étais quand je suis enfin arrivée.

Au cours des deux années suivantes, ils se sont rencontrés en Écosse, aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, tous les six mois environ.

"Je pense que ma famille s'inquiétait de mon désarroi, de l'espoir que je mettais dans ce projet un peu fou qui n'aboutirait probablement pas", confie Rachael.

"Ma mère a fait partie de l'équipe Rachael dès le premier jour", dit Anthony. "Mes amis étaient extrêmement sceptiques. Tous, jusqu'au dernier, étaient sceptiques quant à la réussite de ce projet.

Mais malgré le défi de la distance, Rachael et Anthony étaient déterminés à faire en sorte que cela fonctionne. Quelques mois seulement après le début de leur relation à distance, Anthony a fait sa demande en mariage.

Il espérait demander à Rachael de l'épouser en visitant des chutes d'eau dans le Wisconsin. Mais si Rachael était habituée aux climats sauvages des Orcades, l'hiver du Wisconsin était d'un autre ordre. Elle n'avait pas vraiment les bons vêtements pour une randonnée dans la neige.

C'est donc dans sa chambre qu'il l'a demandée en mariage.

Il s'est agenouillé près du lit et a dit : "Je t'aime, Rachael, veux-tu m'épouser ?", raconte Rachael.

"Et bien sûr, j'ai tout de suite dit oui. C'était vraiment magique et merveilleux. Et oui, un peu surréaliste".

Ils se sont ensuite éloignés avant de se marier en mai 2016 lors d'une cérémonie intime aux pierres préhistoriques de Stenness, dans les Orcades, là où tout a commencé.

"Il faisait très froid et il y avait beaucoup de vent, mais pour moi, à la réflexion, c'est un peu comme si l'esprit des Orcades était là avec nous à ce moment-là", dit Rachael.

Une petite foule d'amis et de membres de la famille était présente, y compris la famille de Rachael, mais Anthony avait demandé à ses proches de ne pas faire le déplacement. Il l'a regretté par la suite, mais deux de ses meilleurs amis lui ont fait la surprise de venir d'Amérique du Nord.

Rachael et Anthony se sont mariés lors d'une cérémonie païenne de fixation des mains, une tradition celtique où les mains du couple sont liées pour symboliser leur union.

Les participants se sont placés en cercle, avec Rachael et Anthony au milieu. Le couple a tenu un sac en velours et l'a offert à chaque invité, qui l'a placé à l'intérieur, a choisi un vœu écrit à la main et l'a lu à Rachael et Anthony.

"Chacun des participants à la cérémonie avait un rôle à jouer", explique Anthony. "Mais aussi, c'était cool, nous avons pu écrire toute la cérémonie nous-mêmes.

Ensuite, il y a eu un repas et des discours, et le couple a inclus certaines traditions américaines, comme le fait de se servir mutuellement du gâteau, parmi les influences celtiques.

Le mariage n'a pas résolu tout de suite le problème de la distance entre Anthony et Rachael. Après leur lune de miel sur l'île de Skye, en Écosse, ils ont dû se séparer à nouveau pour régler la question des visas.

Finalement, Rachael a déménagé dans le Wisconsin avec Anthony, et le couple a vécu aux États-Unis pendant quelques années, avant de retourner en Écosse au début de l'année 2020.

La boucle est bouclée

Aujourd'hui, Anthony et Rachael vivent heureux à Édimbourg, dans un cottage situé dans le Dalkeith Country Park, un domaine et un parc historiques qui, par coïncidence, est l'endroit où Anthony était basé en 2013 en tant qu'étudiant participant à un programme d'échange.

"Parfois, la vie tourne en rond comme ça", dit Anthony.

Anthony et Rachael travaillent tous deux pour une compagnie d'assurance, mais ils restent passionnés d'histoire et d'archéologie. Pendant leur temps libre, ils aiment explorer ensemble les nombreux sites historiques d'Écosse, tandis que Rachael est bénévole dans un musée d'Édimbourg et qu'Anthony parle d'archéologie sur son compte Twitter @RileyFlintSpark

Neuf ans après leur première rencontre, le couple trouve intéressant de réfléchir à la façon dont deux rencontres aux Orcades et un message dans une bouteille les ont réunis.

"Je ne crois pas nécessairement au destin", déclare Anthony. "Je pense que c'est quelque chose que les gens m'ont dit, encore et encore et encore : 'Oh, c'est le destin'. Et la réalité, c'est que c'était beaucoup de travail."

"C'était beaucoup de travail", reconnaît Rachael. "Mais je pense que certaines choses étaient assez magiques. Je pense qu'il serait difficile que certains liens soient le fruit du hasard".

C'est très émouvant de repenser à toutes les choses que nous avons vécues. Évidemment, il y a eu de très bons moments, et d'autres plus difficiles, comme tout le monde. Je pense que cela montre simplement que la magie est réelle pour moi.

Image du haut avec l'aimable autorisation de Leah Abucayan/CNN/R Gemmell/Getty/Adobe Stock

Source: edition.cnn.com