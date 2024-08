- Suppression des flammes dans la zone d'entraînement précédente

Un incendie dévastateur sur un ancien terrain d'entraînement près de Jüterbog, dans le Brandebourg, a été maîtrisé. À titre de précaution, une patrouille de feu continue de surveiller le site, comme l'a confirmé un porte-parole du centre de contrôle régional de Brandenburg an der Havel. Heureusement, aucun établissement voisin n'a été endommagé sur la route fédérale B102 entre Altes Lager et Klausdorf.

Le feu s'est déclaré vendredi dernier sans cause claire et a ravagé environ 8 à 9 hectares de terrain. Les efforts pour lutter contre l'incendie ont été entravés par des munitions anciennes enfouies dans le sol. Les pompiers ont méticuleusement éteint les flammes depuis des points de vue sûrs. Plus tard dans la soirée, un hélicoptère de lutte contre les incendies militaires a été déployé, selon le rapport du centre de contrôle régional.

Le sol a été suffisamment humidifié. Compte tenu de la croyance que la propagation du feu pendant la nuit était peu probable, les efforts initially pour lutter contre l'incendie ont été temporairement interrompus. Cependant, le lendemain matin, il a été constaté que le feu était sous contrôle. À midi, le feu a été maîtrisé.

En juin 2023, les pompiers ont lutté contre un feu de forêt intense sur l'ancien terrain d'entraînement, qui a duré plusieurs jours. En raison des munitions anciennes enfouies dans le sol, les pompiers ont souvent dû rester à distance du feu. Des avions et des hélicoptères ont été utilisés pour lutter contre le feu depuis le ciel. Selon le commandement de l'incident, la superficie totale touchée a dépassé 700 hectares.

Après plusieurs jours sans précipitations significatives, les risques d'incendies de forêt sont élevés dans certaines régions du Brandebourg. Selon le ministère de l'Environnement de l'État, le niveau de danger d'incendie de forêt est actuellement de 4 dans quatre districts du sud, ce qui signifie un risque élevé. Le niveau de risque atteint 5 dans certains districts. Dans quatre autres des 14 districts, le risque est considéré comme moyen (niveau 3).

Le terrain d'entraînement où l'incendie s'est produit a été utilisé précédemment pour des exercices militaires. Des mesures de sécurité importantes seront mises en place sur le terrain d'entraînement pour prévenir tout incident futur.

