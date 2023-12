Super Ligue européenne : La plus haute juridiction de l'UE doit se prononcer sur une affaire de football controversée

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) rendra son arrêt sur la question de savoir si deux des principales instances dirigeantes du football - la FIFA et l'UEFA - étaient légalement autorisées à bloquer la formation de la ligue dissidente controversée en 2021. L'affaire a été renvoyée devant la CJUE par un tribunal de Madrid.

L'affaire "anti-monopole" de l'ESL contre l'UEFA vise à établir si sa position "dominante" dans le football européen est légale, selon Bernd Reichart, PDG d'A22 Sports Management.

A22 a été créée pour "sponsoriser et aider à la création de la nouvelle Super Ligue européenne", selon son site web.

"Toutes les ligues nationales sont exploitées et gérées par les clubs participants eux-mêmes. Ce n'est qu'au niveau européen que les clubs n'ont pas leur mot à dire", a déclaré M. Reichart dans une vidéo récemment publiée sur le site web d'A22.

"Mais nous croyons fermement au tribunal et aux lois de l'Union européenne qui le guident.

CNN a contacté la FIFA et l'UEFA pour obtenir des commentaires avant la décision de jeudi.

Un effondrement en 48 heures

Le 18 avril 2021, 12 des plus grands clubs européens, les plus prospères et les plus puissants financièrement, ont annoncé leur intention de rompre avec le format actuel des compétitions de l'UEFA et de créer une Super Ligue. L'idée était de garantir à 15 clubs une place dans la compétition à 20 équipes chaque saison, indépendamment de leurs performances sur le terrain.

Les 20 équipes seraient composées des 12 membres fondateurs, de trois autres clubs permanents non nommés et de cinq autres qui se qualifieraient chaque année.

Toutefois, face à l'opposition véhémente des supporters et du grand public - beaucoup estimant qu'il s'agissait d'une prise de pouvoir destinée à garantir aux membres fondateurs de la Super League un statut et des revenus - les plans ont été abandonnés 48 heures plus tard, bien que les géants espagnols Real Madrid et Barcelone restent attachés au projet.

Arsenal, l'AC Milan, Chelsea, l'Atlético Madrid, l'Inter Milan, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur se sont retirés du projet de l'ESL, mais l'UEFA leur a ensuite infligé des sanctions financières.

En juillet 2023, la Juventus de Serie A - l'un des 12 membres fondateurs - a déclaré dans un communiqué que le club avait "entamé la procédure" pour se retirer de l'ESL, mais que "selon les termes contractuels applicables, sa sortie ne sera complète et effective que si elle est préalablement autorisée par le Real Madrid, le FC Barcelone".

Modèle sportif européen

L'UEFA a tenté d'interdire au Real, au Barça et à la Juve de participer à la Ligue des champions, mais une décision d'un tribunal espagnol a contraint l'UEFA à suspendre l'affaire disciplinaire en juin 2021.

En décembre 2022, l'avocat général Athanasios Rantos de la CJUE a rendu un avis non contraignant sur la question : "Les règles de la FIFA et de l'UEFA selon lesquelles toute nouvelle compétition est soumise à une autorisation préalable sont compatibles avec le droit de la concurrence de l'UE.

L'avis souligne également que, si les clubs de Super League sont autorisés à créer leur propre compétition, ils ne peuvent pas exiger de participer aux compétitions de la FIFA et de l'UEFA si les deux instances dirigeantes refusent leur accord. Par conséquent, les sanctions infligées aux clubs de la Super League seraient pleinement conformes à la législation européenne.

À l'époque, l'UEFA a publié une déclaration saluant l'avis de M. Rantos.

L'UEFA a déclaré qu'il s'agissait "d'un pas encourageant vers la préservation de la structure de gouvernance dynamique et démocratique de la pyramide du football européen ... [tout en renforçant] le rôle central des fédérations dans la protection du sport, le respect des principes fondamentaux du mérite sportif et l'accès ouvert à tous nos membres".

Cependant, l'avocat Jean-Louis Dupont, qui conseille l'A22, a déclaré par courriel à CNN Sport que l'avis de M. Rantos avait été "contredit" dans une autre affaire impliquant l'UEFA, le club de football belge d'Anvers et les règles de l'UE en matière de liberté de circulation.

Selon M. Dupont, l'avis de Maciej Szpunar, premier avocat général à la Cour de justice, dans cette affaire, "indique en substance qu'aucun article des traités de l'UE ne donne mandat à l'UEFA d'appliquer un quelconque 'modèle sportif européen'".

"Et que l'UEFA ne peut qu'être prise dans un conflit d'intérêts permanent puisqu'elle est à la fois un opérateur commercial et un régulateur du marché même qu'elle domine commercialement", a ajouté M. Dupont à propos de l'avis de Mme Szpunar, qui a été rendu en mars 2023.

La CJUE devrait rendre son arrêt définitif jeudi.

Un concours remanié

En février de cette année, les organisateurs de l'ESL ont dévoilé une compétition remaniée avec "60 à 80 équipes".

Les efforts renouvelés pour relancer l'ESL par A22 font suite à une décision du tribunal supérieur de Madrid plus tôt en 2023 de rétablir l'injonction émise en 2021 pour protéger la Super League, ses clubs et ses participants contre les sanctions de l'UEFA, de la FIFA et de leurs fédérations et ligues affiliées.

"L'UEFA et la FIFA jouissent d'un monopole autoproclamé sur le football transnational de clubs", a déclaré M. Dupont dans son courriel à CNN avant la décision de jeudi. "La porte est fermée : personne d'autre qu'elles ne peut accéder au marché.

"La question clé est la suivante : jouiront-ils encore de ce monopole le 21 décembre ? Ou bien la CJCE ouvrira-t-elle la porte, d'une manière ou d'une autre ?

