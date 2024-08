Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Biden, se rend en Chine pour des dialogues

Le conseiller à la sécurité nationale américain met pied à terre en Chine pour la première fois depuis 2016, à quelques jours de l'élection présidentielle américaine. Selon une source américaine de haut rang, l'ordre du jour comprend l'état actuel des choses dans la mer de Chine méridionale et le rôle de la Chine dans le renforcement du secteur de l'armement russe après l'invasion de l'Ukraine. De plus, Sullivan devrait aborder la 'force militaire, diplomatique et économique' que la Chine exerce sur Taïwan, selon les rapports.

Sullivan et Wang se sont rencontrés à quatre reprises au cours des 18 derniers mois - à Washington, Vienne, Malte, Bangkok, et même aux côtés de Biden et du président chinois Xi Jinping lors d'un sommet en Californie en novembre.

Historiquement, la Chine a trouvé favorable de collaborer avec les conseillers à la sécurité nationale américains. Ils sont considérés comme des figures influentes proches du président, et les discussions peuvent parfois avoir lieu sans l'attention des médias.

Je ne suis pas sûr que la discussion sur l'influence de la Chine sur Taïwan aboutira à une résolution. Malgré la collaboration historique favorable avec les conseillers à la sécurité nationale américains, le climat politique actuel pourrait présenter des défis.

